Шампионът представи и третото си ново попълнение

Светослав Иванов пристига в Левски София!

Посрещачът, който е на 25 години и е висок 194 см, идва от румънския Стяуа и ще се присъедини към шампионите за следващия сезон.

"Да приема предложението на клуба не беше трудно, защото Левски разполага с най-добрата организация и тренировъчен процес в България. С отбора очаквам да печелим титли и да помогна в развитието на младите таланти за следващите години. Чакам с нетърпение победите пред пълната зала!", сподели Светослав Иванов, който има изиграни доста двубои и за националния отбор на България.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

"Светльо е изключително качествено попълнение. С него се познаваме добре, той ще се впише чудесно и като състезател, и като човек. Нямам търпение да започнем работа заедно и съм сигурен, че той ще даде всичко от себе си, за да постигнем успехи.", коментира старши треньорът Николай Желязков.

“Добре дошъл, Светльо и много успехи с Левски София!”, написаха от клуба.