Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Шампионът представи и третото си ново попълнение

Шампионът представи и третото си ново попълнение

  • 18 май 2026 | 17:20
  • 1291
  • 0

Светослав Иванов пристига в Левски София!

Посрещачът, който е на 25 години и е висок 194 см, идва от румънския Стяуа и ще се присъедини към шампионите за следващия сезон.

"Да приема предложението на клуба не беше трудно, защото Левски разполага с най-добрата организация и тренировъчен процес в България. С отбора очаквам да печелим титли и да помогна в развитието на младите таланти за следващите години. Чакам с нетърпение победите пред пълната зала!", сподели Светослав Иванов, който има изиграни доста двубои и за националния отбор на България.

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

"Светльо е изключително качествено попълнение. С него се познаваме добре, той ще се впише чудесно и като състезател, и като човек. Нямам търпение да започнем работа заедно и съм сигурен, че той ще даде всичко от себе си, за да постигнем успехи.", коментира старши треньорът Николай Желязков.

“Добре дошъл, Светльо и много успехи с Левски София!”, написаха от клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

  • 18 май 2026 | 16:06
  • 544
  • 0
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 18 май 2026 | 15:53
  • 850
  • 0
Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

  • 18 май 2026 | 15:13
  • 1493
  • 0
Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

  • 18 май 2026 | 13:53
  • 999
  • 0
Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 13:40
  • 492
  • 0
Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

  • 18 май 2026 | 12:37
  • 2336
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13977
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11275
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9658
  • 62
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4203
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 9012
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12870
  • 35