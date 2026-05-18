Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

Черно море (Варна), Монтана Волей (Монтана), Пирин (Разлог) и Арда (Кърджали) ще играят в спора за титлата.

Вече са ясни всички отбори, които достигнаха до финалите в Държавното първенство по волейбол за мъже под 18 години. В спора за титлата за тази възраст участват осем отбора. Първите четири бяха излъчени, след като спечелиха своите групи от квалификационните турнири и взеха директни квоти. Това са столичните ЦСКА, Славия и ВАСК, както и Берое 2016 (Стара Загора).

Следващите четири бяха излъчени от допълнителни квалификации. Последните два допълнителни турнира от квалификационния етап се състояха в Кранево и Разлог. Участваха осем отбора, които бяха разделени в две групи по четири. Първите два от всеки поток се класираха за финалите на Държавното първенство. Това са Черно море (Варна), Монтана Волей (Монтана), Пирин (Разлог) и Арда (Кърджали). Останалите клубове преустановяват своето участие за настоящия сезон.

Монтана се класира за финали в Държавното първенство

Група 1 от допълнителните квалификации се проведе в КК „Аквалайф“ в Кранево.

Отборът на Черно море демонстрира отлично представяне и отбеляза три чисти победи над съперниците. Така варненци спечелиха първото място категорично с 9 точки и без загубен гейм. Волейболистите на Монтана продължиха възходящата си линия от началото на сезона и също се пребориха за място на финалите, като завършиха на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки.

Традиционният участник на финали Добруджа 07 (Добрич) този път не успя да намери място сред най-добрите, като завърши на трета позиция с 1 успех, 2 загуби и 3 точки. Класирането се оформи от Родопа (Смолян) без успех.

Крайно класиране:

Черно море (Варна) -Държавни финали Монтана Волей (Монтана) – Държавни финали Добруджа 07 (Добрич) Родопа (Смолян)

Съставът на Арда (Кърджали) ще играе в спора за титлата

Група 2 от допълнителните квалификации се проведе в зала „Септември“ в Разлог.

Този поток бе изключително оспорван, а въпросителните около крайното класиране бяха до последния мач. Три отбора завършиха с еднакъв актив от 3 победи, 1 загуба и 6 точки. Така третият показател – геймовото съотношение определи класирането. С най-добро геймово съотношение (6:3) завършиха волейболистите на Арда (Кърджали), които спечелиха първото място. Домакините от Пирин (Разлог) се пребориха за второто място и участие на финали с геймово съотношение 7/4.

На трета позиция с геймово съотношение 6:4 остана съставът на Левски София, който не успя да намери място във финалния турнир от спора за титлата в тази възраст. Четвъртото място е за Люлин (София), който завърши без успех.

Крайно класиране:

Арда (Кърджали) – Държавни финали Пирин (Разлог) – Държавни финали Левски София Люлин (София)

Финалният турнир от Държавното първенство за мъже под 18 години ще се проведе от 27 до 31 май.