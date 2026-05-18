Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

  • 18 май 2026 | 17:17
  • 193
  • 0
Ясни са всички финалисти за мъже под 18 години

Черно море (Варна), Монтана Волей (Монтана), Пирин (Разлог) и Арда (Кърджали) ще играят в спора за титлата.

Вече са ясни всички отбори, които достигнаха до финалите в Държавното първенство по волейбол за мъже под 18 години. В спора за титлата за тази възраст участват осем отбора. Първите четири бяха излъчени, след като спечелиха своите групи от квалификационните турнири и взеха директни квоти. Това са столичните ЦСКА, Славия и ВАСК, както и Берое 2016 (Стара Загора).

Следващите четири бяха излъчени от допълнителни квалификации. Последните два допълнителни турнира от квалификационния етап се състояха в Кранево и Разлог. Участваха осем отбора, които бяха разделени в две групи по четири. Първите два от всеки поток се класираха за финалите на Държавното първенство. Това са Черно море (Варна), Монтана Волей (Монтана), Пирин (Разлог) и Арда (Кърджали). Останалите клубове преустановяват своето участие за настоящия сезон.

Монтана се класира за финали в Държавното първенство

Група 1 от допълнителните квалификации се проведе в КК „Аквалайф“ в Кранево.

Отборът на Черно море демонстрира отлично представяне и отбеляза три чисти победи над съперниците. Така варненци спечелиха първото място категорично с 9 точки и без загубен гейм. Волейболистите на Монтана продължиха възходящата си линия от началото на сезона и също се пребориха за място на финалите, като завършиха на втора позиция с 2 победи, 1 загуба и 6 точки.

Традиционният участник на финали Добруджа 07 (Добрич) този път не успя да намери място сред най-добрите, като завърши на трета позиция с 1 успех, 2 загуби и 3 точки. Класирането се оформи от Родопа (Смолян) без успех.

Крайно класиране:

  1. Черно море (Варна) -Държавни финали

  2. Монтана Волей (Монтана) – Държавни финали

  3. Добруджа 07 (Добрич)

  4. Родопа (Смолян)

Съставът на Арда (Кърджали) ще играе в спора за титлата

Група 2 от допълнителните квалификации се проведе в зала „Септември“ в Разлог.

Този поток бе изключително оспорван, а въпросителните около крайното класиране бяха до последния мач. Три отбора завършиха с еднакъв актив от 3 победи, 1 загуба и 6 точки. Така третият показател – геймовото съотношение определи класирането. С най-добро геймово съотношение (6:3) завършиха волейболистите на Арда (Кърджали), които спечелиха първото място. Домакините от Пирин (Разлог) се пребориха за второто място и участие на финали с геймово съотношение 7/4.

На трета позиция с геймово съотношение 6:4 остана съставът на Левски София, който не успя да намери място във финалния турнир от спора за титлата в тази възраст. Четвъртото място е за Люлин (София), който завърши без успех.

Крайно класиране:

  1. Арда (Кърджали) – Държавни финали

  2. Пирин (Разлог) – Държавни финали

  3. Левски София

  4. Люлин (София)

Финалният турнир от Държавното първенство за мъже под 18 години ще се проведе от 27 до 31 май.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

  • 18 май 2026 | 16:06
  • 544
  • 0
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 18 май 2026 | 15:53
  • 849
  • 0
Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

  • 18 май 2026 | 15:13
  • 1492
  • 0
Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

  • 18 май 2026 | 13:53
  • 997
  • 0
Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 13:40
  • 492
  • 0
Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

  • 18 май 2026 | 12:37
  • 2335
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 13967
  • 45
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 11269
  • 63
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 9657
  • 62
Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

Всичко около Моуриньо и Реал Мадрид е договорено, треньорът информира и Бенфика

  • 18 май 2026 | 16:35
  • 4200
  • 7
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 9010
  • 6
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 12867
  • 35