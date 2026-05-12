Отложиха с ден мач на лидера

Отложиха двубоя в Несебър между едноименния тим и Спартак (Пловдив). Срещата от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига ще се проведе на 17 май, неделя от 18:00 часа. Според първоначалната програма съперниците трябваше да играят на същото място и по същото време, но 24 часа по-рано.

Югоизточна Трета лига – XXXVI кръг

16 май 2026 г., събота, 18:00 часа:

ФК Ямбол (Ямбол) - Марица (Пловдив)

Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора)

Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград)

Марица (Милево) - Димитровград (Димитровград)

Левски (Карлово) - Нефтохимик (Бургас)

В Царево: Созопол (Созопол) - ОФК Хасково (Хасково)

СФК Раковски (Раковски) - Секирово (Раковски)

17 май 2026 г., неделя, 18:00 часа:

Несебър (Несебър) - Спартак (Пловдив)

Родопа (Смолян) - Локомотив II (Пловдив)

Гигант (Съединение) – почива