Отложиха с ден мач на лидера

Отложиха двубоя в Несебър между едноименния тим и Спартак (Пловдив). Срещата от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига ще се проведе на 17 май, неделя от 18:00 часа. Според първоначалната програма съперниците трябваше да играят на същото място и по същото време, но 24 часа по-рано.
Югоизточна Трета лига – XXXVI кръг
16 май 2026 г., събота, 18:00 часа:
ФК Ямбол (Ямбол) - Марица (Пловдив)
Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора)
Атлетик (Куклен) - Асеновец (Асеновград)
Марица (Милево) - Димитровград (Димитровград)
Левски (Карлово) - Нефтохимик (Бургас)
В Царево: Созопол (Созопол) - ОФК Хасково (Хасково)
СФК Раковски (Раковски) - Секирово (Раковски)
17 май 2026 г., неделя, 18:00 часа:
Несебър (Несебър) - Спартак (Пловдив)
Родопа (Смолян) - Локомотив II (Пловдив)
Гигант (Съединение) – почива