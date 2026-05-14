Гьоко: Най ме боли, че знаех и говорихме нонстоп

Наставникът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски даде мнение след поражението с 0:1 срещу Септември (София) в efbet Лига. Специалистът от Северна Македония изрази разочарование.

"Притесняваха ме статичните положения, говорихме четири дни, всеки си знаеше ролята. Играта не ме притесняваше, имахме четири-пет положения. Второто полувреме освежихме каквото можем, нормално е да търсиш какво ще изненада противника. Най ме боли, че знаех и говорихме нонстоп за статичните положения.

Главният проблем е, че получихме много голове от статични положения, а имаме много играчи, които могат да играят с глава. Срещу Добруджа загубихме в последната секунда от корнер. Ще направим всичко да победим последните два мача, ще видим какво ще стане. На феновете казваме, че искаме да спечелим тези два мача. Трябва", каза треньорът на "соколите".

Снимки: Startphoto