Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Оперираха бивш национал

Оперираха бивш национал

  • 11 май 2026 | 18:48
  • 937
  • 0
Оперираха бивш национал

Полузащитникът на Локомотив (София) Симеон Славчев е претърпял операция в днешния ден. В последните 19 месеца бившият национал на България се бори с неприятна контузия на глезена. Опитният футболист сподели новината в социалните мрежи и добави емоционален текст, заявявайки, че ще се върне на терена и ще играе футбол.

"19 месеца… 19 месеца болка, операции, възстановявания, терапии, съмнения и битки, които малко хора виждат. Играх, тренирах и се борих с болки през цялото това време. Преминах през лечения в България, Турция, Румъния, Лондон и Барселона. Операции, възстановявания, нови травми, нови препятствия… и отново отначало. Имаше моменти, в които тренирах, но не можех да бъда себе си. Не можех да играя свободно. А за един футболист това е най-тежкото.

Благодаря на Д-р Мариян Добрев и Д-р Михаил Вулджев за успешната операция! Днес преминах през нова интервенция и ново възстановяване. Още едно изпитание. Но има нещо, което тези 19 месеца не успяха да ми отнемат – любовта ми към футбола. Никога не се предадох. И няма да се предам! Ще се върна на терена. Ще играя отново футбол. И децата ми отново ще ме видят щастлив там, където принадлежа. Не търся съжаление. Търся само едно – да продължа да правя това, което обичам.

Благодаря на Локомотив София, на собствениците и на ръководители за търпението и подкрепата! Благодаря на семейството ми, че беше до мен във всеки тежък момент. Вашата сила е и моя сила.

Съдбата ми праща изпитания, но аз имам характер. И още не съм казал последната си дума!", написа Мони в социалната мрежа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

  • 11 май 2026 | 20:10
  • 11565
  • 12
11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

  • 11 май 2026 | 19:07
  • 1277
  • 0
Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

Мини световното първенство на БФС и Столична община стартира със специален гост

  • 11 май 2026 | 19:00
  • 454
  • 0
Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

Обявиха съдиите за мачовете в долната половина на efbet Лига

  • 11 май 2026 | 18:54
  • 549
  • 0
Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

Общинарите смениха името на метростанция "Витиня" заради недоволни фенове на Левски

  • 11 май 2026 | 18:18
  • 1276
  • 3
Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и баскетбол в програмата на Sportbg.bg

  • 11 май 2026 | 18:01
  • 324
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

Веласкес: В по-голямата част от мачовете срещу Лудогорец играхме равностойно или бяхме по-добри

  • 11 май 2026 | 15:20
  • 13833
  • 124
Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

Втора лига на живо: мачбол за "драконите", ЦСКА II засили по урвата Миньоро на Вили Вуцов

  • 11 май 2026 | 20:10
  • 11565
  • 12
Гледайте парада на Барселона, Шчесни пафка пури върху кабината

Гледайте парада на Барселона, Шчесни пафка пури върху кабината

  • 11 май 2026 | 18:47
  • 5534
  • 14
“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

“Червена” истерия: изкупиха билетите за сектор “Г”

  • 11 май 2026 | 12:03
  • 25189
  • 243
11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

  • 11 май 2026 | 19:07
  • 1277
  • 0
Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

Италия ахна: България, толкова много любов към Джирото! 250 000 души в София

  • 11 май 2026 | 14:35
  • 16361
  • 21