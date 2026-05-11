Оперираха бивш национал

Полузащитникът на Локомотив (София) Симеон Славчев е претърпял операция в днешния ден. В последните 19 месеца бившият национал на България се бори с неприятна контузия на глезена. Опитният футболист сподели новината в социалните мрежи и добави емоционален текст, заявявайки, че ще се върне на терена и ще играе футбол.

"19 месеца… 19 месеца болка, операции, възстановявания, терапии, съмнения и битки, които малко хора виждат. Играх, тренирах и се борих с болки през цялото това време. Преминах през лечения в България, Турция, Румъния, Лондон и Барселона. Операции, възстановявания, нови травми, нови препятствия… и отново отначало. Имаше моменти, в които тренирах, но не можех да бъда себе си. Не можех да играя свободно. А за един футболист това е най-тежкото.



Благодаря на Д-р Мариян Добрев и Д-р Михаил Вулджев за успешната операция! Днес преминах през нова интервенция и ново възстановяване. Още едно изпитание. Но има нещо, което тези 19 месеца не успяха да ми отнемат – любовта ми към футбола. Никога не се предадох. И няма да се предам! Ще се върна на терена. Ще играя отново футбол. И децата ми отново ще ме видят щастлив там, където принадлежа. Не търся съжаление. Търся само едно – да продължа да правя това, което обичам.



Благодаря на Локомотив София, на собствениците и на ръководители за търпението и подкрепата! Благодаря на семейството ми, че беше до мен във всеки тежък момент. Вашата сила е и моя сила.



Съдбата ми праща изпитания, но аз имам характер. И още не съм казал последната си дума!", написа Мони в социалната мрежа.