Локо (Сф) задържа Доминик Янков?

Ръководството на Локомотив (София) иска да задържи халфа Доминик Янков. За целта ще започнат преговори между "железничарите" и Риека. Както е известно, полузащитникът е под наем в "Надежда" до края на сезона от хърватския клуб.

Доминик Янков трябва да се яви за старта на подготовката на Риека в началото на юни. Все още не е ясно обаче дали Локо ще преговаря с хърватите за ново преотстъпване или за откупуване на правата на играча.

Доминик Янков със сериозна контузия?

У нас той направи име в Лудогорец, а с Локо (София) се завърна в националния отбор за турнето в Индонезия.

Днес ще стане ясно дали Янков ще може да вземе участие в утрешното домакинство срещу Берое. Той получи контузия още в петата минута при визитата на Монтана (2:2) и бе заменен принудително.