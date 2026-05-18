Владо Николов: Имам идеи как да се случат нещата при "Червено знаме" и втория гребен канал на Пловдив

Владо Николов е депутат от "Прогресивна България", водач на листата за Пловдив-град. Разбира се, волейболната легенда е доста по-известен като състезател и баща на новите звезди край мрежата Алекс и Симеон Николови. Вече в новата си роля, той даде интервю за читателите на "Марица".

- Г-н Николов, как се чувствате в първите ви дни на депутат?

- Ново е, интересно е. Определено се чувствам добре.

- Кое е интересното? Динамиката, споровете, нещо друго?

- Интересен ми е начинът, по който се обсъждат различни законопроекти. И съм много доволен заради новия подход, по който функционира Народното събрание. Той е доста различен в сравнение с предишните. Тонът е културен, интелектуалното ниво - доста по-високо. Тези депутати в момента представляват по достоен начин българските избиратели.

- Да минем към спорта - как може да излекуваме тези язви с базата, каквито виждаме и в Пловдив с градския стадион? С "Червено знаме", "Академик", "Септември" в София. Да не продължаваме срамния списък.

- При стадионите е по-сложно и в правомощията на спортното министерство. Аз не мога да се бъркам как да процедира министърът, но имам идеи как да се случат нещата при "Червено знаме", втория гребен канал на Пловдив, залата за борба в Стара Загора, плувния басейн във Варна. Нещата могат да се случат с нула евро държавни средства. Отново говорим за публично-частни партньорства. Ще поискам 2-3 седмици отсрочка по темата, за да влезе законът за обсъждане. После ще говоря по темата с удоволствие отново за "Марица".

- Събитието на годината в спорта в България безспорно е Джирото. Оценката ви?

- Невероятна! Джирото не само донесе реклама, но приходи конкретно в спортното министерство. Такива инициативи трябва да има много. Ще ви питам, знаете ли колко събития са организирани тази година от Министерството на спорта в Арената в София, най-голямата зала на България!? Нула! Няма лошо да има концерти, но въпросът е кой ги организира и къде отива печалбата.

- Нормално, в промоутърите...

- Да, в същото време спортното министерство прави 2, 3 или 5 събития там годишно. А има възможности за печалби в това отношение. И то огромни. Едно събитие, добре организирано, с известен изпълнител, носи печалби. Министър Енчо Керязов има огромен опит в това отношение. Всички знаем какво прекрасно събитие е "Нощ на звездите", организирано от него. Вярвам, че тепърва ще се работи в тази посока.

