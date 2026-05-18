Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

Представители на Перуджа спечелиха 6 от деветте индивидуални награди след триумфалния за тях „Финал на четирите“ в Шампионската лига.

Италианският гранд победи Варшава с 3:0 на полуфиналите, а в решителния мач за трофея се наложи със същия резултат над друг полски тим – Заверче.

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

За най-полезен играч (MVP) на финалния турнир беше определен либерото на Перуджа Масимо Колачи. Това е прецедент в 26-годишната история на надпреварата, тъй като за първи път либеро получава това отличие. Досега наградата е била връчвана 13 пъти на посрещачи, осем пъти на диагонали, два пъти на централни блокировачи (Андрей Егорчев през 2004 г. и Дейвид Смит през 2023 г.) и веднъж на разпределител (Симоне Джанели през 2025 г.).

Двата мача в Торино се оказаха последни в кариерата на 41-годишния волейболист. От следващия сезон Колачи ще заеме поста технически директор в Перуджа. С този клуб той два пъти спечели Шампионската лига, три пъти Световното клубно първенство, три пъти титлата на страната, четири пъти Купата на Италия и седем пъти Суперкупата на Италия.

С националния отбор на Италия Колачи е сребърен медалист от Олимпийските игри през 2016 г., Световната купа през 2015 г. и Световната купа на шампионите през 2017 г. Той също така има бронзови медали от Световната лига през 2014 г. и Европейското първенство през 2015 г.

Симоне Джанели, Уасим Бен Тара, Олег Плотницкий, Томаш Форнал и Матеуш Бенек попаднаха в идеалния отбор на турнира за втора поредна година.

Идеален отбор на „Финала на четирите“ в Шампионската лига 2026



MVP: Масимо Колачи (Перуджа)



Разпределител: Симоне Джанели (Перуджа)

Диагонал: Уасим Бен Тара (Перуджа)

Централни блокировачи: Матеуш Биенек (Заверче), Юрий Гладир (Заверче“)

Посрещачи: Олег Плотницкий (Перуджа), Томаш Форнал (Зираатбанк)

Либеро: Масимо Колачи (Перуджа)



Треньор: Анджело Лоренцети (Перуджа)