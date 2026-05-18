Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Към днешна дата осем клуба вече са подали своите заявки за участие в efbet Супер Волей. Крайният срок изтича в сряда, когато ще стане ясно дали всички 12 отбора, имащи право да се състезават в елита, ще потвърдят участието си.

„На този етап нямаме индикации, че някой клуб ще се откаже, затова очакваме да стартираме лицензионната процедура с всички 12 отбора. От 26 май започва процесът по лицензиране, който ще продължи до 17 юни. След това Лицензионната комисия към НВЛ ще разгледа подадените документи.

Основните изисквания са свързани с липсата на задължения към държавни и общински институции, както и към състезатели и членове на спортно-техническите щабове, или наличието на уредени взаимоотношения. При установени проблеми ще бъде предоставян допълнителен срок за отстраняването им, а при липса на решение Комисията ще взема окончателно становище.

Още с въвеждането на лицензионния режим заявихме ясно, че волейболните клубове в България трябва да бъдат пример не само със спортните си резултати, но и с коректността си“, коментира оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов.