Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски с прогноза за финала на Купата в “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

  • 18 май 2026 | 13:53
  • 400
  • 0
Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Към днешна дата осем клуба вече са подали своите заявки за участие в efbet Супер Волей. Крайният срок изтича в сряда, когато ще стане ясно дали всички 12 отбора, имащи право да се състезават в елита, ще потвърдят участието си.

„На този етап нямаме индикации, че някой клуб ще се откаже, затова очакваме да стартираме лицензионната процедура с всички 12 отбора. От 26 май започва процесът по лицензиране, който ще продължи до 17 юни. След това Лицензионната комисия към НВЛ ще разгледа подадените документи.

Основните изисквания са свързани с липсата на задължения към държавни и общински институции, както и към състезатели и членове на спортно-техническите щабове, или наличието на уредени взаимоотношения. При установени проблеми ще бъде предоставян допълнителен срок за отстраняването им, а при липса на решение Комисията ще взема окончателно становище.

Още с въвеждането на лицензионния режим заявихме ясно, че волейболните клубове в България трябва да бъдат пример не само със спортните си резултати, но и с коректността си“, коментира оперативният директор на НВЛ Христо Апостолов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

  • 17 май 2026 | 23:44
  • 5070
  • 2
Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

  • 17 май 2026 | 21:36
  • 1761
  • 1
Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 21:23
  • 3210
  • 0
Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

  • 17 май 2026 | 20:35
  • 2180
  • 0
Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

  • 17 май 2026 | 19:21
  • 4945
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

  • 17 май 2026 | 18:43
  • 15585
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

Гледайте на живо: Христо Крушарски в “Гостът на Sportal.bg”

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 1808
  • 4
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 5413
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 5154
  • 51
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 9385
  • 30
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 7861
  • 4
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 5767
  • 2