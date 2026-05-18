Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

Пътищата на Лубе и Бонинфанте се разделят!

  • 18 май 2026 | 15:13
  • 1035
  • 0

След двугодишен период, изпълнен с емоции и изненадващи резултати, приключението на Матия Бонинфанте като разпределител на Кучине Лубе (Чивитанова) приключи. Привлечен като част от проекта за подмладяване на състава, състезателят от област Венето допринесе за спечелването на Купата на Италия Del Monte® за сезон 2024/25 и достигна с клуба до два поредни финала за Скудетото и финал в Чалъндж Къп през 2025 година.

През миналото лято състезателят, роден през 2004 г., получи и престижно лично отличие – наградата „Джанфранко Бадиали“ за най-добър играч под 23 години в шампионата за сезон 2024/25. Въпреки редовния сезон 2025/26, белязан от възходи и падения, Матия и неговите съотборници се завърнаха на върха в плейофите, борейки се за титлата до последната топка.

Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие
Матия Бонинфанте: Благодаря на всички в Лубе! Беше удоволствие

Сбогуването на Матия Бонинфанте:

„Трудно бих си представил, че на толкова млада възраст ще мога да играя в клуб с такъв престиж. Бях главен герой в мачове и победи, които ще помня завинаги. Давах всичко от себе си всеки ден, като понякога успявах да обера плодовете, а друг път – не. Разбирам го и го приемам, защото тази динамика е част от спорта и от живота. Благодарностите ми са насочени към всички, които срещнах по пътя си – хора, които ми помогнаха да стана по-добър човек и играч в сравнение с преди две години. Беше удоволствие да споделя това преживяване с всички вас! Благодаря от сърце!“

"Волейболен клуб А.С. Волей Лубе благодари на Матия за неговата отдаденост и професионализъм. Клубът пожелава на състезателя успех и бъдеще, изпълнено с удовлетворение и победи."

Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия
Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

Очаква се скоро от Лубе да представят национала Симеон Николов като новия разпределител на тима от Чивитанова.

Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов
Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов
Следвай ни:

Още от Волейбол

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

Украйна обяви състава за мача срещу България на „Силезия Къп“

  • 18 май 2026 | 16:06
  • 150
  • 0
Национал продължава кариерата си в Италия

Национал продължава кариерата си в Италия

  • 18 май 2026 | 15:53
  • 259
  • 0
Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

Осем клуба вече подадоха заявки за efbet Супер Волей

  • 18 май 2026 | 13:53
  • 657
  • 0
Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

Масимо Колачи стана MVP на Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 13:40
  • 413
  • 0
Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Трансферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

  • 18 май 2026 | 12:37
  • 1970
  • 1
Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

Максим Сапожков бе избран за MVP на „Финалната шестица“ за Купата на Русия

  • 18 май 2026 | 12:21
  • 521
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

  • 18 май 2026 | 14:39
  • 7646
  • 24
Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

  • 18 май 2026 | 14:54
  • 6105
  • 16
ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

  • 18 май 2026 | 15:04
  • 5080
  • 30
Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 7352
  • 5
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 6651
  • 68
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 11128
  • 31