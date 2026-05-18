Транферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Юношески и младежки национал на Иран, който играе на поста диагонал, е първото чуждестранно попълнение на мъжкия отбор на Берое 2016 за новия сезон 2026/27 в първенството на Супер Волей при мъжете, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Екипът на тима от Стара Загора облича иранецът Амир Мохамад Голзадех. Състезателят е на 23 години и е висок 205 сантиметра.

Волейболистът идва в България с опит от чужди първенства, включително и престой в Италия. През настоящия сезон той бе част от два клуба. Стартира в италианския Гротазолина, където е съотборник с българските национали Георги Татаров и Илия Петков. След това прави трансфер в катарския Ал Араби (Катар), където става съотборник с българина с катарски паспорт – разпределителят и национал на Катар Борислав Георгиев.

С тима на Ал Араби новото попълнение на Берое 2016 завоюва шампионската титла на Катар за сезон 2025/26.

През сезон 2024/25 играе за словенския Волей Любляна. Юноша е на иранския Сайпа (Техеран).

Като национал на юношеските формации на Иран печели две индивидуални отличия. Обявен е за MVP на азиатското първенство за юноши под 19 години, а след това е избран и в Идеалния отбор на световното първенство за младежи под 21 години през 2023 година в Бахрейн.

„Продължаваме селекцията за новия сезон. Ще имаме в състава още един чужденец на поста посрещач“, коментира за BGvolleyball.com Живко Желев.

Освен иранският волейболист, на поста диагонал в състава на Берое 2016 ще се изявяват още двама млади състезатели от школата на клуба. Това са Павел Дженев, роден през 2009 година и завърналият се след едногодишно преотстъпване в Дунав (Русе) – Габриел Руменов (2006 година).

Както вече стана ясно в центъра ще се разчита на двама опитни - Иван Латунов и Александър Кордев, заедно с двама млади състезатели - Георги Тонев и Николай Котевски. Запазват се и двамата разпределители в състава - Николай Манчев и Рангел Витеков.

