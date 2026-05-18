Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Транферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Транферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

  • 18 май 2026 | 12:37
  • 608
  • 0
Транферен удар! Берое привлече ирански диагонал играл в Италия

Юношески и младежки национал на Иран, който играе на поста диагонал, е първото чуждестранно попълнение на мъжкия отбор на Берое 2016 за новия сезон 2026/27 в първенството на Супер Волей при мъжете, съобщи президентът на клуба Живко Желев.

Екипът на тима от Стара Загора облича иранецът Амир Мохамад Голзадех. Състезателят е на 23 години и е висок 205 сантиметра.

Волейболистът идва в България с опит от чужди първенства, включително и престой в Италия. През настоящия сезон той бе част от два клуба. Стартира в италианския Гротазолина, където е съотборник с българските национали Георги Татаров и Илия Петков. След това прави трансфер в катарския  Ал Араби (Катар), където става съотборник с българина с катарски паспорт – разпределителят и национал на Катар Борислав Георгиев.

С тима на Ал Араби новото попълнение на Берое 2016 завоюва шампионската титла на Катар за сезон 2025/26.

През сезон 2024/25 играе за словенския Волей Любляна. Юноша е на иранския Сайпа (Техеран).

Като национал на юношеските формации на Иран печели две индивидуални отличия. Обявен е за MVP на азиатското първенство за юноши под 19 години, а след това е избран и в Идеалния отбор на световното първенство за младежи под 21 години през 2023 година в Бахрейн.

„Продължаваме селекцията за новия сезон. Ще имаме в състава още един чужденец на поста посрещач“, коментира за BGvolleyball.com Живко Желев.

Освен иранският волейболист, на поста диагонал в състава на Берое 2016 ще се изявяват още двама млади състезатели от школата на клуба. Това са Павел Дженев, роден през 2009 година и завърналият се след едногодишно преотстъпване в Дунав (Русе) – Габриел Руменов (2006 година).

Както вече стана ясно в центъра ще се разчита на двама опитни - Иван Латунов и Александър Кордев, заедно с двама млади състезатели - Георги Тонев и Николай Котевски. Запазват се и двамата разпределители в състава - Николай Манчев и Рангел Витеков.

BGvolleyball.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

Перуджа спечели титлата в Шампионската лига за втора поредна година

  • 17 май 2026 | 23:44
  • 4945
  • 2
Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

Димитър Каров в предаването "Зала на славата"

  • 17 май 2026 | 21:36
  • 1727
  • 1
Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

Зираатбанк с исторически бронз от Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 21:23
  • 3138
  • 0
Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач от сезона с победа, значи нещо си спечелил

  • 17 май 2026 | 20:35
  • 2143
  • 0
Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

Алекс Николов в Идеалния отбор на азиатската Шампионска лига

  • 17 май 2026 | 19:21
  • 4908
  • 0
Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

  • 17 май 2026 | 18:43
  • 15233
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg": Успяхме да създадем зала, която има една от най-високите оценки в Евролигата

  • 18 май 2026 | 12:30
  • 3282
  • 3
Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

  • 18 май 2026 | 12:29
  • 2373
  • 18
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 7200
  • 19
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 6865
  • 3
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 4859
  • 2
Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

  • 18 май 2026 | 07:34
  • 4740
  • 23