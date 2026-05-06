Владо Николов: Дадох 13 години от живота си на Левски, но клубът остава в сигурни ръце

Въпреки, че излизам от ръководството сърцето ми остава „синьо“

Бившият национал и съпрезидент на ВК Левски София Владимир Николов вече е депутат в 52-то Народно събрание от партия Прогресивна България. Той е в процедура по излизане от ръководството на „синия клуб“, като продължава вече само в политиката.

Владимир Николов даде специално интервю пред BGvolleyball.com, в което коментира третата поредна титла на мъжкия волейболен отбор на Левски София.

Трета поредна година шампионска титла за Левски и то с променен състав. Как успяхте?

Трети пореден състав - не мисля. Смятам, че в отбора на Левски има най-малко промени от година за година. Това е част от силата на клуба. Да, излизат едни състезатели, идват други, но като цяло се залага на школата. Политика на клуба е да има много малко външни хора. Още по-малко чужденци. Така че с последователна работа не е случайно, че идват резултатите.

Старши треньорът Николай Желязков каза, че в началото на сезона не са ви смятали дори в четворката, но все пак вие станахте шампиони..

Аз ще си позволя да имам различно мнение от Ники Желязков. В абсолютно всички интервюта и заявки, които сме отправяли, винаги е било едно и също - да спечелим всички възможни титли. Така че, ако той не ни е слагал в четворката, не знам. Аз лично знаех, че сме най-силният отбор!

Станахте шампиони в Бургас, има ли съжаление, че не успяхте да го сторите пред собствена публика?

Смятам, че изиграхме един много слаб трети мач, за съжаление. Но това е част от спорта. Нефтохимик пък игра по-силно от нас и спечели закономерно този двубой. Да, щеше да е прекрасно да триумфираме отново пред наша публика, но шампионът е шампион навсякъде.

На какво се дължи успехът на Левски?

На дългогодишна и последователна работа.

Каза максимално малко външни хора. Значи ли, че следващият сезон няма да има чужденци?

Да кажем така: Тъй като аз съм в процес на излизане от ръководството на ВК Левски, не мога да кажа какво ще се случи следващия сезон. Мога да кажа само, че по информация, която имам до момента, в мъжкия отбор на Левски ще има максимум един чужденец. Нищо не се е променило в основната идея. Моето излизане от ръководството на клуба не значи, че Давид Давидов и Атанас Гаров са променили стратегията. В Левски продължава да се залага на млади и перспективни състезатели и на деца от школата. Както и основно на български състезатели.

Излизаш от ръководството, но индиректно ще продължиш ли да помагаш?

Няма да помагам, защото не е редно. Но сърцето си ми остава „синьо“.

Като казваш, че излизаш от ръководството, ще им липсваш ли?

Надявам се, че след толкова години все ще имат хубави спомени от мен (смее се).

Как преодоляваш този процес?

Как? Това е просто сменяне на работата. Дадох 13 години от живота си на ВК Левски, но смятам, че клубът остава в сигурни ръце.

Как беше първия работен ден в Народното събрание?

Интересно, но работата започна реално от четвъртък.