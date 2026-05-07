Алберт Риера: Не се притеснявам от слухове, важното е отборът да спечели срещу Борусия (Д)

  • 7 май 2026 | 21:17
Старши треньорът на Айнтрахт (Франкфурт) Алберт Риера заяви, че слуховете за бъдещето му на поста не го притесняват преди петъчния мач от Бундеслигата срещу Борусия (Дортмунд).

Някои медии написаха, че той ще бъде уволнен след мача или в края на сезона по-късно този месец, каквото и да се случи. Испанецът пое поста едва в края на януари, без да прави селекция или подготовка, а от 8-ото си място в момента Айнтрахт все още има шанс да стигне до Лигата на конференциите.

„Не се притеснявам за поста си“, каза 44-годишният специалист на пресконференция днес. - Искам да кажа - това не е важно. Важното е отборът да спечели точки в тези два мача. Това е всичко. Не се притеснявам за нищо. Знам точно как работи този бизнес“.

Риера беше освиркан от публиката на своя тим при домакинското поражение от Хамбургер ШФ миналия уикенд, като това беше трети пореден двубой без победа. Последва странна пресконференция и на нея той се оплака от медиите. Този път на разговора с репортерите испанецът прие по-умерен тон.

„Има нещо, което трябва да приемем – започвайки с мен – че ако не спечелиш, трябва да се справиш и с критиките, които следват”, подчерта Риера.

В петък може да му помогне и фактът, че Борусия (Дортмунд) е сигурен участник в Шампионската лига през новия сезон и на практика няма за какво да играе. Айнтрахт обаче – след няколко успешни кампании в Европа, сега трябва отново да стигне до там, тъй като приходи от наградния фонд вече са калкулирани в бюджета.

Снимки: Imago

