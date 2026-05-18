  Николай Жечев: Топката не искаше да влезе във вратата на противника

Николай Жечев: Топката не искаше да влезе във вратата на противника

  18 май 2026 | 08:04
Николай Жечев: Топката не искаше да влезе във вратата на противника

1:1 приключиха в Ямбол, едноименния тим и Марица (Пловдив). Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол и Марица (Пловдив) поделиха по точка
ФК Ямбол и Марица (Пловдив) поделиха по точка

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„През първото полувреме си отбелязахме по един гол и нещата сякаш бяха равностойни, но през втората част тотално доминирахме и създадохме страшно много положения. Аз такова нещо не съм виждал – може би четири или пет абсолютно чисти голови ситуации не успяхме да реализираме. Не знам дали сме прокълнати или има нещо друго, но противникът избиваше топката от голлинията, а тя просто не искаше да влезе във вратата. В един момент някои от футболистите просто се хванаха за главите и казаха, че днес явно няма да можем да стигнем до победата. Ще доиграем последните два мача със сигурност за максимален брой точки, за да преследваме възможно най-предно място в класирането. Нямам проблеми с наказани футболисти, което е добра новина, тъй като сезонът е дълъг, а в края на шампионата наказанията започват да тежат. За щастие, нямам и контузени състезатели“.

