Макс: Трудно е да приемеш такава повреда

  • 17 май 2026 | 17:05
4-кратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен призна, че му е трудно да приеме повредата, заради която загуби шанс да спечели „24 часа на „Нюрбургринг“.

Три часа преди финала Даниел Хункадея се прибра в бокса заради повреда в едната полуоска на №3 Мерцедес-AMG, като 2 обиколки по-рано Макс Верстапен му предаде колата с аванс от около 30 секунди пред другата кола на тима им с №80.

Повреда лиши Верстапен от шанс за победа на „Нюрбургринг“

„Това е, много ми е трудно да приема какво се случи, да приема такава повреда – обясни Верстапен. – Бяхме начело, получихме повреда в полуоската и това сложи край на битката ни за победата. Благодаря на всички за подкрепата в хода на целия уикенд.“

Хункадея обясни, че инцидентът през нощта между Верстапен и Маро Енгел, когато колите им се удариха гума в гума и Макс поведе като избута Енгел в тревата, не е причината за повредата в колата с №3.

Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и
Снимки: Imago

