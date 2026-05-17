Марко Бедзеки направи своя най-слаб уикенд от началото на сезона в MotoGP по време на Гран При на Каталуния, след като записа девето място в съботния спринт и седмо в неделното състезание край Барселона.

Въпреки това италианецът прибави нови 12 точки към своя аванс на върха на генералното класиране, в което той продължава да води пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин. Мартинатора не взе нито една точка в хода на шестия кръг за годината, след като отпадна в спринта, а в състезанието беше съборен от Раул Фернандес в петия завой след втория рестарт, след което се върна на пистата, но се прибра в бокса малко преди финала.

Така след Гран При на Каталуния Бедзек е лидер в подреждането със 139 точки и преднина от 12 пред Мартин. Трети с пасив от 24 пункта спрямо лидера е победителят от надпреварата край Барселона Фабио Ди Джанантонио.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния:

Марко Бедзеки – 139 точки Хорхе Мартин – 127 Фабио Ди Джанантонио – 116 Педро Акоста – 92 Ай Огура – 76 Раул Фернандес – 68 Алекс Маркес – 67 Франческо Баная – 60 Марк Маркес – 57 Фермин Алдегер – 43 Лука Марини – 42 Енеа Бастианини – 39 Фабио Куартараро – 36 Брад Биндър – 36 Йоан Зарко – 34 Франко Морбидели – 34 Жоан Мир – 28 Диого Морейра – 16 Алекс Ринс – 12 Топрак Разгатлиоглу – 5 Маверик Винялес – 3 Джак Милър – 3 Йонас Фолгер – 0 Аугусто Фернандес – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

