Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния

  • 17 май 2026 | 17:03
Марко Бедзеки направи своя най-слаб уикенд от началото на сезона в MotoGP по време на Гран При на Каталуния, след като записа девето място в съботния спринт и седмо в неделното състезание край Барселона.

Въпреки това италианецът прибави нови 12 точки към своя аванс на върха на генералното класиране, в което той продължава да води пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин. Мартинатора не взе нито една точка в хода на шестия кръг за годината, след като отпадна в спринта, а в състезанието беше съборен от Раул Фернандес в петия завой след втория рестарт, след което се върна на пистата, но се прибра в бокса малко преди финала.

Така след Гран При на Каталуния Бедзек е лидер в подреждането със 139 точки и преднина от 12 пред Мартин. Трети с пасив от 24 пункта спрямо лидера е победителят от надпреварата край Барселона Фабио Ди Джанантонио.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния:

  1. Марко Бедзеки – 139 точки

  2. Хорхе Мартин – 127

  3. Фабио Ди Джанантонио – 116

  4. Педро Акоста – 92

  5. Ай Огура – 76

  6. Раул Фернандес – 68

  7. Алекс Маркес – 67

  8. Франческо Баная – 60

  9. Марк Маркес – 57

  10. Фермин Алдегер – 43

  11. Лука Марини – 42

  12. Енеа Бастианини – 39

  13. Фабио Куартараро – 36

  14. Брад Биндър – 36

  15. Йоан Зарко – 34

  16. Франко Морбидели – 34

  17. Жоан Мир – 28

  18. Диого Морейра – 16

  19. Алекс Ринс – 12

  20. Топрак Разгатлиоглу – 5

  21. Маверик Винялес – 3

  22. Джак Милър – 3

  23. Йонас Фолгер – 0

  24. Аугусто Фернандес – 0

  25. Микеле Пиро – 0

  26. Лоренцо Савадори – 0

