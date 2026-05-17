Марко Бедзеки направи своя най-слаб уикенд от началото на сезона в MotoGP по време на Гран При на Каталуния, след като записа девето място в съботния спринт и седмо в неделното състезание край Барселона.
Въпреки това италианецът прибави нови 12 точки към своя аванс на върха на генералното класиране, в което той продължава да води пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин. Мартинатора не взе нито една точка в хода на шестия кръг за годината, след като отпадна в спринта, а в състезанието беше съборен от Раул Фернандес в петия завой след втория рестарт, след което се върна на пистата, но се прибра в бокса малко преди финала.
Така след Гран При на Каталуния Бедзек е лидер в подреждането със 139 точки и преднина от 12 пред Мартин. Трети с пасив от 24 пункта спрямо лидера е победителят от надпреварата край Барселона Фабио Ди Джанантонио.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Каталуния:
Марко Бедзеки – 139 точки
Хорхе Мартин – 127
Фабио Ди Джанантонио – 116
Педро Акоста – 92
Ай Огура – 76
Раул Фернандес – 68
Алекс Маркес – 67
Франческо Баная – 60
Марк Маркес – 57
Фермин Алдегер – 43
Лука Марини – 42
Енеа Бастианини – 39
Фабио Куартараро – 36
Брад Биндър – 36
Йоан Зарко – 34
Франко Морбидели – 34
Жоан Мир – 28
Диого Морейра – 16
Алекс Ринс – 12
Топрак Разгатлиоглу – 5
Маверик Винялес – 3
Джак Милър – 3
Йонас Фолгер – 0
Аугусто Фернандес – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
