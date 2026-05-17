Иван Кочев: Не беше нашият ден

Едноименният тим на Димитровград се наложи с 2:1 в Милево над местния Марица. Срещата е от 36-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Гостите започнаха по-добре, след като се възползваха от наша грешка и откриха резултата още в шестата минута. Хубавото беше, че върнахме бързо попадението и изравнихме. След това наистина имахме доста ситуации, но така и не успяхме да поведем в резултата. През второто полувреме допуснахме още една грешка от наша страна и така ни победиха. В този мач съвсем логично бе гардът на момчетата да е спаднал, след като загубихме финала през седмицата, но това не бива да ни оправдава. Трима играчи липсваха, защото бяха наказани – Христо Стоянов заради червения картон, а за по 2 двубоя заради 9 жълти картона бяха наказани Стоян Митев и Виктор Димитров. Освен това направих още няколко промени в стартовия състав. Всичко това е част от играта, но пак повтарям – не ни служи за оправдение. Просто не успяхме, не беше нашият ден и не реализирахме положенията си“.