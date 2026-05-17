  Алекс Грозданов: Бе трудно да приема среброто, след като миналия сезон познавах вкуса на златото

  • 17 май 2026 | 15:14
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов завърши силен втори сезон сезон в полската Plus Liga.

Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) загубиха финалната серия от Алурон СМС Варта (Заверче) с 2-3 победи, но въпреки това показаха сериозна класа.

Волейболист №8 в света за 2025 година Алекс Грозданов стана по категоричен начин блокировач №1 и бе избран в Идеалния отбор на Plus Liga в едно от най-силните първенства в света.

“Имах нужда от няколко дни, за да се успокоя, след като загубих финалите на #plusliga… Невероятен сезон, пълен с преживявания, емоции, нови хора, много, много цветове, добри и лоши! Сега завършвам с усмивка! Беше трудно да приема среброто, след като миналия сезон познавах вкуса на златото. Имахме някои мисли, върху които да размишляваме през лятото, и се поучихме от грешките си! Продължавам напред, ЖИВОТЪТ Е ХУБАВ!!!”, написа Алекс Грозданов в профилите си в социалните медии.

