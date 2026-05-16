Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

Българският старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обясни причините за много драматичната загуба от Динамо (Москва) с 2:3 гейма във втория полуфинал на турнира за Купата на Русия.

"Пропуснахме няколко шанса, които имахме в края на четвъртия и петия гейм. Не използвахме правилната тактика. Играхме според силните страни на Динамо и това си личеше."

"В мачове като този всичко често се решава от една или две ситуации, в които или вземаш правилното решение, или не. И това се отразява на крайния резултат. Очевидно е, че не можеш да победиш топ отборите с голяма разлика, за да запазиш спокойствие и да си дадеш много възможности да вземеш отново правилното решение. Според мен това се отрази на крайния резултат."

"Поздравления за Динамо за достигането до финала. Мисля, че заслужаваха както шампионската титла, така и това участие на финала. Те са най-координираният отбор в шампионата. Очевидно е, че играят заедно от много години, с много малко промени. А в мачове като този това си носи своите ползи. Така че, поздравления отново. И нека утре да се получи страхотен финал на сезона. Пожелавам успех и на двата отбора!", завърши Константинов.