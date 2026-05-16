Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

  • 16 май 2026 | 23:11
  • 333
  • 0
Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

Българският старши треньор на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов обясни причините за много драматичната загуба от Динамо (Москва) с 2:3 гейма във втория полуфинал на турнира за Купата на Русия.

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо

"Пропуснахме няколко шанса, които имахме в края на четвъртия и петия гейм. Не използвахме правилната тактика. Играхме според силните страни на Динамо и това си личеше."

"В мачове като този всичко често се решава от една или две ситуации, в които или вземаш правилното решение, или не. И това се отразява на крайния резултат. Очевидно е, че не можеш да победиш топ отборите с голяма разлика, за да запазиш спокойствие и да си дадеш много възможности да вземеш отново правилното решение. Според мен това се отрази на крайния резултат."

"Поздравления за Динамо за достигането до финала. Мисля, че заслужаваха както шампионската титла, така и това участие на финала. Те са най-координираният отбор в шампионата. Очевидно е, че играят заедно от много години, с много малко промени. А в мачове като този това си носи своите ползи. Така че, поздравления отново. И нека утре да се получи страхотен финал на сезона. Пожелавам успех и на двата отбора!", завърши Константинов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

  • 16 май 2026 | 19:08
  • 723
  • 0
Любо Ганев уважи националния празник на Полша

Любо Ганев уважи националния празник на Полша

  • 16 май 2026 | 18:51
  • 715
  • 0
Дея преговаря с двама японци

Дея преговаря с двама японци

  • 16 май 2026 | 17:51
  • 1805
  • 1
Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 17:41
  • 1110
  • 0
Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

  • 16 май 2026 | 13:51
  • 754
  • 0
Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 12:33
  • 9657
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 154122
  • 1019
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 28476
  • 48
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 69297
  • 79
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 25535
  • 26
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 38786
  • 103
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 32108
  • 50