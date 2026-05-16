  Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

  • 16 май 2026 | 19:08
Българският разпределител Добромир Димитров стана шампион на Испания заедно с отбора на Гуагуас (Лас Палмас). Димитров и съотборниците му биха категорично като домакини Мелия с 3:0 (25:15, 25:21, 25:19) във втората среща от финалната серия на местната Суперлига, играна късно снощи пред над 3000 зрители в зала "Гран Канария Арена".

По този начин Гуагуас затвори финалната серия с 2-0 победи и спечели 4-а поредна титла и общо 5-а в историята на клуба.

Добромир Димитров остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Най-полезни за Гуагуас станаха Франсиско Уолисон Соуса и Елдер Рони Мендес с 12 и 11 точки за победата. Соуса беше обявен и за MVP на финала.

За тима на Мелия Федерико Мартина завърши с 14 точки.

Любо Ганев уважи националния празник на Полша

