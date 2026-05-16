Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

  • 16 май 2026 | 23:47
  • 159
  • 0

Полският Алурон КМК Варта (Заверче) се класира за втора поредна година за големия финал на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Михал Винярски тим пречупи и надигра турския Зираатбанк (Анкара) с 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19) във втората полуфинална среща от финалната четворка на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Иналпи Арена" в Торино.

Първи съдия на двубоя беше българският рефер Константин Йовчев.

Така Заверче ще играе отново за титлата в Шампионската лига след миналата година. На големия финала полският отбор ще излезе както през 2025-а срещу италианският гранд Перуджа, който по-рано днес се наложи категорично над другия полски тим Пройект (Варшава) с 3:0 гейма в първия полуфинал. Преди 12 месеца Перуджа спечели титлата след драматичен успех с 3:2 гейма и сега от Заверче със сигурност ще търсят реванш.

Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава
Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Битката за трофея в ШЛ между Заверче и Перуджа е утре (17 май) от 21,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа пък ще бъде срещата за бронзовите медали между Варшава и Зираатбанк, които за първи път достигнаха до Топ 4 на турнира.

Най-полезен за Заверче стана Аарън Ръсел с 16 точки (2 блока, 45% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +8), а Бартош Кволек добави още 13 точки (2 блока, 1 ас, 42% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +6) за победата.

За Зираатбанк над всички бе Нимир Абдел-Азиз със страхотните 27 точки (1 блок, 3 аса и 45% ефективност в атака - +23), а Томаш Форнал завърши с 13 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

  • 16 май 2026 | 19:08
  • 724
  • 0
Любо Ганев уважи националния празник на Полша

Любо Ганев уважи националния празник на Полша

  • 16 май 2026 | 18:51
  • 716
  • 0
Дея преговаря с двама японци

Дея преговаря с двама японци

  • 16 май 2026 | 17:51
  • 1805
  • 1
Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 17:41
  • 1111
  • 0
Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

  • 16 май 2026 | 13:51
  • 754
  • 0
Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 12:33
  • 9657
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 154144
  • 1019
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 28493
  • 48
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 69316
  • 79
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 25547
  • 26
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 38828
  • 103
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 32125
  • 50