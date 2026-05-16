Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

Полският Алурон КМК Варта (Заверче) се класира за втора поредна година за големия финал на най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за мъже. Воденият от Михал Винярски тим пречупи и надигра турския Зираатбанк (Анкара) с 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19) във втората полуфинална среща от финалната четворка на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Иналпи Арена" в Торино.

Първи съдия на двубоя беше българският рефер Константин Йовчев.

Така Заверче ще играе отново за титлата в Шампионската лига след миналата година. На големия финала полският отбор ще излезе както през 2025-а срещу италианският гранд Перуджа, който по-рано днес се наложи категорично над другия полски тим Пройект (Варшава) с 3:0 гейма в първия полуфинал. Преди 12 месеца Перуджа спечели титлата след драматичен успех с 3:2 гейма и сега от Заверче със сигурност ще търсят реванш.

Битката за трофея в ШЛ между Заверче и Перуджа е утре (17 май) от 21,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа пък ще бъде срещата за бронзовите медали между Варшава и Зираатбанк, които за първи път достигнаха до Топ 4 на турнира.

Най-полезен за Заверче стана Аарън Ръсел с 16 точки (2 блока, 45% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +8), а Бартош Кволек добави още 13 точки (2 блока, 1 ас, 42% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +6) за победата.

За Зираатбанк над всички бе Нимир Абдел-Азиз със страхотните 27 точки (1 блок, 3 аса и 45% ефективност в атака - +23), а Томаш Форнал завърши с 13 точки, но и това не помогна за успеха.

Снимки: CEV.EU