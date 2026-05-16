Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо

Световният вицешампион с България от 2025 година Симеон Николов и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) изпуснаха страхотна възможност да е класират за големия финал на турнира за Купата на Русия.

Възпитаниците на Пламен Константинов повеждаха на два пъти, но в крайна сметка отстъпиха много драматично на шампиона Динамо (Москва) с 2:3 (25:22, 18:25, 25:22, 23:25, 11:15) във втория полуфинал от финалната шестица на турнира, игран тази вечер.

Срещата беше повторение на миналогодишния финал, спечелен от "железничарите" с 3:2 гейма.

Така Локомотив няма да може да защитава трофея си от 2025-а във финала и ще играе за бронзовите медали от турнира. В него Мони Николов и съотборниците му ще спорят с вицешампиона Зенит (Казан), който по-рано днес малко изненадващо отстъпи на Зенит (Санкт Петербург) с 0:3 гейма.

Срещата за бронза между Локомотив и казанци е утре (17 май) от 16,00 часа българско време. След това от 19,00 часа ще бъде големият финал за Купата на Русия между Динамо и Зенит.

Въпреки загубата Симеон Николов изигра фантастичен мач за Локомотив, като ще се запомни с невероятната серия от сервиси в средата на третия гейм, включително и два аса, след която тимът му обърна от 12:17 до 19:17 в своя полза, за да го спечели с 25:22.

Николов завърши с 6 точки (1 блок, 3 аса и 50% ефективност в атака) и получи за играта си оценка 4.9.

Най-резултатни за Локомотив станаха Иля Казаченков (1 ас и 50% ефективност в атака - +6) и Омар Курбанов (1 блок, 1 ас, 54% ефективност в атака - +2) с по 15 точки, а влезлият като резерва Сам Деру се отчете с 13 точки (3 блока, 40% ефективност в атака и 11% позитивно посрещане - +2), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Динамо Максим Сапожков, който е играл и за българския Монтана, заби страхотните 28 точки (8 аса!, 3 блока и 46% ефективност в атака - +15) за победата. Денис Богдан и Антон Семишев добавиха още 13 и 12 точки за успеха.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ДИНАМО (МОСКВА) 2:3 (25:22, 18:25, 25:22, 23:25, 11:15)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 6, Иля Казаченков 15, Омар Курбанов 15, Фьодор Воронков, Дмитрий Лизик 7, Илияс Куркаев 9 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдимир Шахбанмирзаев, Сам Деру 13)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ДИНАМО: Павел Панков 6, Максим Сапожков 28, Денис Богдан 13, Антон Семишев 12, Иля Власов 6, Максим Белогорцев 1 - Евгений Баннов-либеро (Дмитрий Жук 8, Константин Тюшкевич)

Старши треньор: КОНСТАНТИН БРЯНСКИЙ

Треньор: ЕВГЕНИЙ ПЕТРОПАВЛОВ.