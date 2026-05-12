Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

  • 12 май 2026 | 17:26
Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов завърши силен втори сезон сезон в полската Plus Liga.

Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) загубиха финалната серия от Алурон СМС Варта (Заверче) с 2-3 победи, но въпреки това показаха сериозна класа.

Волейболист №8 в света за 2025 година Алекс Грозданов стана по категоричен начин блокировач №1 в едно от най-силните първенства в света.

28-годишният българин заби 92 блокади в 34 мача (132 гейма) и е безапелационно №1.

Грозданов е реализирал по 0,70 блока на гейм, с което също е №1.

