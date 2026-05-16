Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

  • 16 май 2026 | 20:18
  • 484
  • 0
Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Италианският гранд Сър Сикома Монини (Перуджа) ще защитава трофея си от Шампионската лига в големия финал на тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир за мъже. Играчите на Анджело Лоренцети се наложиха без проблеми над полския Пройект (Варшава) с 3:0 (25:19, 25:20, 26:24) в първия полуфинал от финалната четворка на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Иналпи Арена" в Торино.

По този начин "червените дяволи" се класираха финала за втора поредна година. Там Перуджа очаква победителя от втората полуфинална среща между миналогодишния финалист Алурон КМК Варта (Заверче) и турския Зираатбанк (Анкара) по-късно тази вечер.

Битката за титлата в Шампионската лига е утре (17 май) от 21,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа ще бъде двубоя за бронзовите отличия.

Най-полезен за Перуджа стана Уасим Бен Тара с 18 точки (62% ефективност в атака - +8) за победата. Агустин Лосер, Камил Семенюк и Олег Плотнитский добавиха по 10 точки за успеха.

За тима на Варшава Бартош Гомулка реализира 19 точки (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака - +14), докато Кевин Тили завърши с 12 точки.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

  • 16 май 2026 | 19:08
  • 419
  • 0
Любо Ганев уважи националния празник на Полша

Любо Ганев уважи националния празник на Полша

  • 16 май 2026 | 18:51
  • 484
  • 0
Дея преговаря с двама японци

Дея преговаря с двама японци

  • 16 май 2026 | 17:51
  • 1508
  • 0
Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

Алекс Николов и Сирджан срещу Кейта, Можич и Симон във финала на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 17:41
  • 864
  • 0
Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

Левски отбеляза по шампионски златната година и златната декада от "синята" "История на бъдещето"

  • 16 май 2026 | 13:51
  • 647
  • 0
Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

Супер Алекс Николов с 14 точки, Сирджан на финал на азиатската ШЛ

  • 16 май 2026 | 12:33
  • 8729
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 142273
  • 690
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 13937
  • 18
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 57973
  • 69
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 13087
  • 14
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 24746
  • 50
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 24304
  • 39