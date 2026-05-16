Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Италианският гранд Сър Сикома Монини (Перуджа) ще защитава трофея си от Шампионската лига в големия финал на тазгодишното издание на най-силния европейски клубен турнир за мъже. Играчите на Анджело Лоренцети се наложиха без проблеми над полския Пройект (Варшава) с 3:0 (25:19, 25:20, 26:24) в първия полуфинал от финалната четворка на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Иналпи Арена" в Торино.

По този начин "червените дяволи" се класираха финала за втора поредна година. Там Перуджа очаква победителя от втората полуфинална среща между миналогодишния финалист Алурон КМК Варта (Заверче) и турския Зираатбанк (Анкара) по-късно тази вечер.

Битката за титлата в Шампионската лига е утре (17 май) от 21,30 часа българско време. Преди това от 18,00 часа ще бъде двубоя за бронзовите отличия.

Най-полезен за Перуджа стана Уасим Бен Тара с 18 точки (62% ефективност в атака - +8) за победата. Агустин Лосер, Камил Семенюк и Олег Плотнитский добавиха по 10 точки за успеха.

За тима на Варшава Бартош Гомулка реализира 19 точки (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака - +14), докато Кевин Тили завърши с 12 точки.

