Алекс Грозданов е в Идеалния отбор на Plus Liga в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов попадна напълно заслужено в Идеалния отбор на полската Plus Liga, който бе определен от известния волейболен блогър Якуб Балчежак.

Волейболист №8 в света за 2025 година е един от централните блокировачи в Идеалния отбор. Другият е Матеуш Биениек от шампиона Алурон СМС Варта (Заверче).

Алекс Грозданов и Богданка изпуснаха титлата, Заверче с историческо постижение

Идеален отбор на Plus Liga на Полша за сезон 2025/2026 според Якуб Балчежак:

Разпределител:

Мигел Тавареш - Алурон СМС Варта (Заверче)

Диагонал:

Бартоломей Болондж - Алурон СМС Варта (Заверче)

Посрещачи:

Вилфредо Леон - Богданка ЛУК (Люблин)

Аарън Ръсел - Алурон СМС Варта (Заверче)

Централни блокоировачи:

Матеуш Биениек - Алурон СМС Варта (Заверче)

АЛЕКС ГРОЗДАНОВ - Богданка ЛУК (Люблин)

Либеро:

Якуб Попивчак - Алурон СМС Варта (Заверче).

