Алекс Грозданов е в Идеалния отбор на Plus Liga в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов попадна напълно заслужено в Идеалния отбор на полската Plus Liga, който бе определен от известния волейболен блогър Якуб Балчежак.
Волейболист №8 в света за 2025 година е един от централните блокировачи в Идеалния отбор. Другият е Матеуш Биениек от шампиона Алурон СМС Варта (Заверче).
Алекс Грозданов и Богданка изпуснаха титлата, Заверче с историческо постижение
Идеален отбор на Plus Liga на Полша за сезон 2025/2026 според Якуб Балчежак:
Разпределител:
Мигел Тавареш - Алурон СМС Варта (Заверче)
Диагонал:
Бартоломей Болондж - Алурон СМС Варта (Заверче)
Посрещачи:
Вилфредо Леон - Богданка ЛУК (Люблин)
Аарън Ръсел - Алурон СМС Варта (Заверче)
Централни блокоировачи:
Матеуш Биениек - Алурон СМС Варта (Заверче)
АЛЕКС ГРОЗДАНОВ - Богданка ЛУК (Люблин)
Либеро:
Якуб Попивчак - Алурон СМС Варта (Заверче).