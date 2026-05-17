Диан Генчев: Доволни сме, че завършихме сезона с победа

Олимпик (Варна) се наложи с 4:2 над гостуващия му Доростол (Силистра). Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Радост за Олимпик (Варна)

Диан Генчев, член на Управителния съвет на варненския клуб коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, интересен и открит мач. Освен че реализирахме четири гола, направихме още доста пропуски, но важното е, че взехме трите точките в последния си мач и се поздравихме с победа. Доволни сме. Анализ на първенството ще правим по-късно. Нека преспим няколко дни. Имаме доста абитуриенти, добре че свършихме мачовете по-рано, за да могат момчетата да си изкарат добре баловете. Като цяло сме доволни от завършека на първенството“.