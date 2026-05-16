Фабрегас няма да може да разчита на младата си звезда в ключов за Комо мач

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас призна, че няма да може да разчита на контузената млада звезда Нико Пас в утрешното домакинство на Парма, а може би и в гостуването на Кремонезе в последния кръг. “Езерняците” вече си осигуриха историческо първо участие в евротурнирите през следващия сезон, като продължават да се борят за класиране за Шампионската лига.

“Нико Пас е контузен и няма да играе утре срещу Парма, тъй като получи удар в едното си коляно. Ако щяхме да играем в понеделник, ситуацията може би щеше да е различна, но, честно казано, не мога да гарантирам, че ще бъде готов дори за последния мач. Надявам се да може да играе тогава, но не мога да ви уверя в това. Що се отнася до Алекс Вале, неговият сезон приключи, защото има мускулна травма. Разбира се, Джейдън Адай също е аут.

Дали ще възнаградя играчите, ако спечелим и двата мача? О, те могат да поискат от мен каквото пожелаят, дори почивни дни! Но първо трябва да се раздадат максимално в тренировките и мачовете. Джан Пиеро Гасперини ме предупреди, че е много по-трудно да съвместяваш първенството с участие в Лига Европа или Лигата на конференциите, защото почивката между мачовете е по-малко. Аз лично вече съм го преживявал в Челси. По-трудно е даже с хотелите и самолетните пътувания. Ще видим какво ще стане, но, така или иначе, другия сезон ще се отнасят с нас по различен начин”, коментира Фабрегас.

