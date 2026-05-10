Комо трудно се справи с Верона

Комо имаше сериозни трудности при гостуването на вече изпадналия Верона. Тимът на Сеск Фабрегас все пак стигна до успех с 1:0. Единственото попадение реализира Анастасиос Дувикас в 71-ата минута. След този успех Комо е на три точки от третия Ювентус и на две от четвъртия Милан, който играе по-късно днес.

Верона стигна до равенства срещу Лече и Ювентус в последните два кръг и днес не бе далеч от точка. Домакините стартираха добре и можеше рано да поведат. Суслов бе изведен на прекрасна позиция, но Бутес направи блястящо спасяване. Комо владееше топката в големи периоди, но без да създава нищо пред вратата на съперника. В същото време атаките на Верона носеха опасност. Една прекрасна комбинация завърши със слаб удар на Фрезе, а в друга ситуация изсрел на Бернебе бе отклонен, а Бауи бе неточен при добавката, въпреки че бе на отлична позиция.

Como, tre punti per la storia: Douvikas punisce il Verona e regala l'Europa a Fabregas #seriea https://t.co/mzEpenhSsZ — SportMediaset (@sportmediaset) May 10, 2026

След почивката тимът на Фабрегас вдигна темпото и доминираше по-сериозно. Още в 47-ата минута Диао стреля с глава, но топката мина покрай вратата. Да Куня пък не успя да завърши успешно прекрасна атака на гостите, тъй като стреля слабо и вратарят не бе затруднен. Комо все пак стигна до гол в 71-ата минута. Тогава Дувикас се възползва от неубедителна намеса на Едмундсон и откри резултата. Верона бързо отговори и стигна до гол, но той бе отменен поради засада. Дувикас отправи хубав удар в 81-ата минута, но Монтипо се справи с него.

