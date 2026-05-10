Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо трудно се справи с Верона

Комо трудно се справи с Верона

  • 10 май 2026 | 15:31
  • 491
  • 0
Комо трудно се справи с Верона

Комо имаше сериозни трудности при гостуването на вече изпадналия Верона. Тимът на Сеск Фабрегас все пак стигна до успех с 1:0. Единственото попадение реализира Анастасиос Дувикас в 71-ата минута. След този успех Комо е на три точки от третия Ювентус и на две от четвъртия Милан, който играе по-късно днес.

Верона стигна до равенства срещу Лече и Ювентус в последните два кръг и днес не бе далеч от точка. Домакините стартираха добре и можеше рано да поведат. Суслов бе изведен на прекрасна позиция, но Бутес направи блястящо спасяване. Комо владееше топката в големи периоди, но без да създава нищо пред вратата на съперника. В същото време атаките на Верона носеха опасност. Една прекрасна комбинация завърши със слаб удар на Фрезе, а в друга ситуация изсрел на Бернебе бе отклонен, а Бауи бе неточен при добавката, въпреки че бе на отлична позиция.

След почивката тимът на Фабрегас вдигна темпото и доминираше по-сериозно. Още в 47-ата минута Диао стреля с глава, но топката мина покрай вратата. Да Куня пък не успя да завърши успешно прекрасна атака на гостите, тъй като стреля слабо и вратарят не бе затруднен. Комо все пак стигна до гол в 71-ата минута. Тогава Дувикас се възползва от неубедителна намеса на Едмундсон и откри резултата. Верона бързо отговори и стигна до гол, но той бе отменен поради засада. Дувикас отправи хубав удар в 81-ата минута, но Монтипо се справи с него.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

Рекордите, които вдъхновяват Барселона до края на сезона

  • 10 май 2026 | 12:44
  • 4099
  • 1
"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

"Сърцата" не спират да туптят в битката за титлата

  • 10 май 2026 | 11:43
  • 2168
  • 0
Гуардиола: Хайде, чукове!

Гуардиола: Хайде, чукове!

  • 10 май 2026 | 11:07
  • 3109
  • 5
Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

Колко проблеми ще създаде екстремното време на Мондиал 2026

  • 10 май 2026 | 10:51
  • 1701
  • 1
Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

Аурата на Букайо Сака може да изведе Арсенал до титлата

  • 10 май 2026 | 10:40
  • 2954
  • 10
Нов расистки скандал назрява в Серия А

Нов расистки скандал назрява в Серия А

  • 10 май 2026 | 10:17
  • 2623
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7575
  • 23
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 5038
  • 3
11-те на Ботев (Враца) и Септември

11-те на Ботев (Враца) и Септември

  • 10 май 2026 | 15:38
  • 998
  • 0
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 490
  • 0
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

  • 10 май 2026 | 15:47
  • 2936
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 7334
  • 10