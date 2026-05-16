Стилиян Орлинов спечели скока на дължина на “Нови звезди”

Стилиян Орлинов спечели скока на дължина при мъжете на 48-мия атлетически турнир “Нови звезди”, който се провежда в София. Талантът от Сливен направи само два успешни опита, като в по-добрия от тях постигна 7.00 м (-0.7 м/сек) и си гарантира първото място. Втори с 6.79 м (-0.8 м/сек) се нареди Борис Стоев. Европейският медалист в тройния скок при младежите под 23 години Лъчезар Вълчев също се появи в сектора, като в крайна сметка зае третото място с 6.78 м (-0.1 м/сек).

В скока на дължина при момичетата под 16 г. първото място с 5.23 м (+2.1 м/сек) извоюва Рая Спасова, а тройката допълниха Никол Асенова с 5.03 м и Вера Давидова с 4.66 м.

В скока на височина при мъжете победата извоюва Кристиян Цанев с 1.90 м.