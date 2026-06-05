Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

  • 5 юни 2026 | 09:19
  • 432
  • 0
Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

Европейското първенство по офроуд (планинско бягане) бе открито с масирано българско участие на 4 юни в словенския град Камник.

В състезанието участват около 600 атлети от 33 атлетически федерации в Европа, а България е с рекорден отбор от 17 участници, които ще бягат по склоновете на словенските Алпи във всичките 10 дисциплини.

Първенството бе открито от Добромир Карамаринов – президент на Европейската атлетика, както и от кмета на община Камник – Матей Слапар и президента на словенската атлетическа федерация Примоз Фегус.

Цялата българска делегация от състезатели, треньори и официални лица също се включи в церемонията, която включваше парад по централната улица на града.

Карамаринов подчерта, че в Камник освен хилядите любители участват рекордните близо 600 атлети от 33 федерации. Президентът на Европейската атлетика благодари на словенските деятели на планинското бягане Томо Шарф и Душан Папич, както и на швецареца Кристоф Зайлер и българина Димитър Кисьов отдали години от живота си в организацията на тези сложни състезания по цяла Европа.

В Камник присъстваше и делегация от българската община Вършец начело с кмета Иван Лазаров и президента на атлетически клуб „Вършец“ – Иван Велков.

Община Вършец и атлетически клуб „Вършец“ заедно с Българска федерация лека атлетика и движението „Рън България“ организират планинското бягане „Вършец рън“ на 4-5 юли тази година за четвърти път.

Първите български атлети в Камник стартират при юношите на 4 км изкачване в 10:00 часа (11:00 часа българско време) с участието на Стилиан Александров, Александър Педев, Виктор Петков и Атила Расим.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

  • 5 юни 2026 | 01:29
  • 2133
  • 0
Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

  • 5 юни 2026 | 01:04
  • 1463
  • 0
Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

  • 5 юни 2026 | 00:49
  • 2627
  • 0
Саръбоюков след първата си диамантена победа: Доволен съм, че показах спортна злоба

Саръбоюков след първата си диамантена победа: Доволен съм, че показах спортна злоба

  • 5 юни 2026 | 00:12
  • 6263
  • 1
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 18322
  • 14
Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

Анди Диас грабна първото място в тройния скок на Диамантената лига в Рим

  • 4 юни 2026 | 23:10
  • 1803
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

Тест за България в Молдова - "лъвовете" ще си настройват мерника

  • 5 юни 2026 | 07:35
  • 6968
  • 20
Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

Цървена Звезда вади 2,5 млн за Балов!

  • 5 юни 2026 | 07:46
  • 8032
  • 19
България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

България излиза срещу Молдова пред погледа на "Надежда"

  • 5 юни 2026 | 08:00
  • 8001
  • 7
Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

Саръбоюков се пребори в последен опит за първа победа в Диамантената лига

  • 4 юни 2026 | 23:54
  • 18322
  • 14
Кой ще е новият шампион на България?

Кой ще е новият шампион на България?

  • 5 юни 2026 | 07:12
  • 4109
  • 5
Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

Франция с огромен гаф седмица преди Мондиала! "Петлите" допуснаха обрат и загубиха от Кот Д'Ивоар

  • 5 юни 2026 | 00:13
  • 25392
  • 47