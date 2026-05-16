Георги Петков и Симона Стоянова със златен дубъл на 100/200 м на “Нови звезди”

Георги Петков и Симона Стоянова постигнаха златен дубъл на 100 и 200 метра при мъжете и жените на 48-мия атлетически турнир “Нови звезди” в София. След като първо се наложиха на 100 м, малко по-късно двамата записаха победи и на 200 м. Петков спечели първото място при мъжете с личен рекорд от 21.57 секунди (+0.4 м/сек). Втори завърши Димитър Христов с 21.85 сек, а трети с личен рекорд от 22.03 сек се нареди Радин Вълчев.

При жените Стоянова нямаше конкуренция на 200 м и заслужи първата позиция с лично постижение от 25.17 сек (+0.8 м/сек), следвана от Силви Иванова с личен рекорд от 27.00 сек и Ашли Йени с 27.77 сек.

Силни резултати имаше на 200 м при юношите под 20 г. Победителят Деян Цветанов спечели с личен рекорд от 21.56 сек (-0.2 м/сек), като този резултат беше по-бърз от този на победителя при мъжете. Втори също с лично постижение от 21.89 сек се нареди Йоан Каменов, а трети също с най-добър резултат в кариерата си се нареди Викторио Мирчев - 22.23 сек.

При девойките под 20 г. най-бърза беше Цветелина Матеева с 25.84 сек, следвана от Рая Пламенова с 25.91 сек и Сиана Георгиева с 26.28 сек, като и за трито това бяха лични резултати.

Снимки: БФЛА

