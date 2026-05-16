Деян Гемижев се наложи на диск в София

Многократният шампион на България в мятането на диск Деян Гемижев постигна поредна победа на атлетическия турнир “Нови звезди” днес. Гемижев триумфира в сектора с резултат от 55.52 метра. Втори се нареди Боян Костов с 48.64 м, а трети завърши Алекс Топалов с личен рекорд от 44.03 м.

В хвърлянето на копие при юношите под 20 г. се наложи Десислав Костов с 57.75 м, следван от Христо Христов с 48.07 м и Димитър Воденичаров с 47.00 м.

На копие при момчетата под 16 г. се наложи Тони Воденичаров с 50.47 м.