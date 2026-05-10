Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Истинска трансферна бомба във волейбола ни.

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов подсилва "Дея" за новия сезон. 36-годишният диагонал е предпочел бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция, от които е имал предложения да продължи богатата си с титли и отличия на клубно ниво кариера с италианския "Тренто", турския "Халбанк", руските "Зенит" Казан и "Динамо" Москва и с бронзов медал за България от европейското първенство през 2009 година.

През изминалата кампания Цецо Соколов и Матей Казийски, с треньор Радостин Стойчев взеха бронзовите медали в шампионата на Турция с екипа на "Халбанк". Новината за привличането на Соколов потвърди собственикът и президент на "Дея Спорт" д-р Александър Маджуров.

"Да, подписахме с Цецо Соколов. Договорът е за една плюс 2 години. Постигнал е страшно много в чужбина, желанието му е да се прибере при семейството си в България. Избра Бургас, избра "Дея", за което му благодарим", призна пред "24 часа" д-р Маджуров. Разкри още, че до края на месец май селекцията ще е напълно готова.

Водят се преговори с двама чужденци, както и с българи. От досегашния отбор на "Дея" остават близнаците Георги и Валентин Братоеви и няколко младоци от школата. Треньорът Георги Димитров ще продължи и през следващия сезон.

"24 часа"

