Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 4996
  • 3

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов подсилва Дея спорт (Бургас) за новия сезон в efbet Супер Волей.

36-годишният диагонал е предпочел бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция, от които е имал предложения да продължи богатата си с титли и отличия на клубно ниво кариера с италианските Тренто, Кунео и Либе, турския Халбанк, руските Зенит (Казан) и Динамо (Москва) и с бронзов медал за България от европейското първенство през 2009 година.

През изминалата кампания Цецо Соколов и Матей Казийски, с треньор Радостин Стойчев взеха бронзовите медали в шампионата на Турция с екипа на Халбанк.

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея
Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

“През следващият сезон ще играя в Дея спорт (Бургас)”, заяви Цветан Соколов специално пред Sportal.bg.

“Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България! Идвам в Дея, защото ще правим проект, който си заслужава. Искаме всички да направим нещо стойностно в България. Със сигурност в отбора на Дея остават Георги Братоев и Валентин Братоев. Още класи волейболисти също ще подсилят отбора. Ще гоним шампионската титла на България, както и във всички турнири, в които участваме”, добави Цветан Соколов специално пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 3080
  • 0
Световните вицешампиони Венислав Антов и Дамян Колев ще участват в награждаването в спортна зала „Левски София“

Световните вицешампиони Венислав Антов и Дамян Колев ще участват в награждаването в спортна зала „Левски София“

  • 10 май 2026 | 13:18
  • 869
  • 0
"Плажните лъвове" на България без победа в първия ден на Лигата на нациите

"Плажните лъвове" на България без победа в първия ден на Лигата на нациите

  • 9 май 2026 | 22:31
  • 824
  • 0
Алекс Николов: Доволен съм от сезона си с Лубе, но не напълно

Алекс Николов: Доволен съм от сезона си с Лубе, но не напълно

  • 9 май 2026 | 21:53
  • 1307
  • 0
Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

Николай Къртев и Монпелие станаха шампиони във Франция

  • 9 май 2026 | 21:36
  • 1339
  • 0
Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

Николай Колев и ПАОК останаха със среброто в Гърция

  • 9 май 2026 | 20:41
  • 1085
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 7530
  • 23
11-те на Ботев (Враца) и Септември

11-те на Ботев (Враца) и Септември

  • 10 май 2026 | 15:38
  • 987
  • 0
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 398
  • 0
След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

След дълго и мъчително чакане Хорхе Мартин отново е победител в MotoGP

  • 10 май 2026 | 15:47
  • 2912
  • 0
Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

  • 10 май 2026 | 13:32
  • 7328
  • 10