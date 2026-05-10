Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов подсилва Дея спорт (Бургас) за новия сезон в efbet Супер Волей.

36-годишният диагонал е предпочел бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция, от които е имал предложения да продължи богатата си с титли и отличия на клубно ниво кариера с италианските Тренто, Кунео и Либе, турския Халбанк, руските Зенит (Казан) и Динамо (Москва) и с бронзов медал за България от европейското първенство през 2009 година.

През изминалата кампания Цецо Соколов и Матей Казийски, с треньор Радостин Стойчев взеха бронзовите медали в шампионата на Турция с екипа на Халбанк.

“През следващият сезон ще играя в Дея спорт (Бургас)”, заяви Цветан Соколов специално пред Sportal.bg.

“Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България! Идвам в Дея, защото ще правим проект, който си заслужава. Искаме всички да направим нещо стойностно в България. Със сигурност в отбора на Дея остават Георги Братоев и Валентин Братоев. Още класи волейболисти също ще подсилят отбора. Ще гоним шампионската титла на България, както и във всички турнири, в които участваме”, добави Цветан Соколов специално пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Цветанов