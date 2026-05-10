Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

Бившият капитан на националния отбор Цветан Соколов подсилва Дея спорт (Бургас) за новия сезон в efbet Супер Волей.

36-годишният диагонал е предпочел бургаския тим пред отбори от Китай, Русия и Турция, от които е имал предложения да продължи богатата си с титли и отличия на клубно ниво кариера с италианските Тренто, Кунео и Либе, турския Халбанк, руските Зенит (Казан) и Динамо (Москва) и с бронзов медал за България от европейското първенство през 2009 година.

През изминалата кампания Цецо Соколов и Матей Казийски, с треньор Радостин Стойчев взеха бронзовите медали в шампионата на Турция с екипа на Халбанк.

“Лесно се преговаря със състезател, който знае какво иска. Водещото при Цветан Соколов не бяха парите. Той искаше да се прибере в България. Цецо Соколов все още е в топ 10 най-добрите диагонали в света, нищо че е на 36 години. Той все още може да играе, където си поиска по света. Ясно е, че ние няма как да му платим толкова, колкото би взел в Русия, Турция, Китай или където и да е по света”, заяви президентът на Дея спорт (Бургас) д-р Александър Маджуров специално пред Sportal.bg.

“Договорът му с Дея е за 2+1 години. На Соколов му хареса възможността за дълъг договор. Ще привлече и още трима чужденци и ще направим силен отбор. Георги Братоев и Валентин Братоев също остават в тима. Георги Димитров остава старши треньор на Дея”, добави Александър Маджуров специално пред Sportal.bg.