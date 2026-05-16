Нейт Диаз съветва бойците да последват примера му и да бъдат свободни агенти

Нейт Диаз няма нищо против UFC, но не би се върнал там без подходящите битки, които да го очакват. Той съветва бойците да тестват пазара на свободни агенти, както направи самият той.

Месеци наред се носеха слухове, че Диаз е потенциален кандидат за трети мач срещу Конър Макгрегър, след като двамата участваха в две от най-големите битки в историята на UFC. В крайна сметка обаче двубоят не се осъществи. По-късно Диаз обясни, че е отказал изгодна оферта от UFC, за да се изправи срещу Майк Пери в предстоящата галавечер, защото не е имал интерес да бъде част от историята на завръщането на Макгрегър, който се състезава за първи път от пет години и след счупен крак.

В крайна сметка Диаз прие солиден хонорар, за да се бие с Пери, и определено е доволен от това решение.

„Просто претеглях възможностите си и реших, че това е най-добрият вариант за момента. Той е най-голямото име извън UFC, което прави неща, каквито и аз се опитвам да правя. Това е, което бойците трябва да правят, и ние можем да дадем пример, както вече се опитвах. Но за танго са нужни двама, а няма много такива. Да не говорим, че го комбинираха с Netflix, така че това е две в едно.“

През последните си няколко години в UFC Диаз премина през дълги периоди на неактивност, преди най-накрая да изпълни договора си през 2022 г. с победа чрез събмишън над Тони Фъргюсън. Това го превърна в свободен агент за първи път, откакто се присъедини към риалити шоуто The Ultimate Fighter през 2007 г. и впоследствие подписа първия си договор с UFC. Диаз твърди, че няма проблеми с UFC и оценява факта, че организацията отново го е потърсила наскоро с надеждата да го върне в най-познатия му дом в спорта.

Но завръщането в UFC със сигурност е свързано с подписването на нов договор за няколко битки и на Диаз му е трудно да забрави колко време му е отнело, за да стане свободен агент при предишния си контракт.

„Мисля, че имаме добри отношения“, каза Диаз за UFC. „Мисля, че можеха да бъдат и по-добри. Надявам се, че не са ядосани, че правя това, което правя. Не мисля, че могат да бъдат. Мисля, че и те не са доволни от това. Това е бизнес и те си имат свое шоу, но аз направих твърде много, за да изляза, и твърде много, докато бях вътре, за да изляза. Трудно е просто да се върна, когато в момента вътре няма много за мен.“

Диаз не би се противопоставил на завръщане в UFC – дори ако това означава подписване на нов дългосрочен договор – стига да му бъдат предложени правилните възможности.

„Не искам просто да се мотая из UFC, за да си играя и да губя времето на когото и да било. Или хората трябва да предприемат действия и да излязат сами, да правят неща и да организират своите битки. Вътре няма никой, който да предизвиква толкова голям интерес в момента. Но знаете UFC, те се появяват изневиделица.“

„Би било страхотно, ако имаше много повече свободни агенти, които да си правят своите неща“, каза Диаз. „Но мисля, че това ще дойде с времето и с научаването. Мисля, че хората трябва да ускорят процеса, да натиснат шибания газ и да поемат контрол над кариерите си и нещата си, и да разберат какво наистина се случва тук.“