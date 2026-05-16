Пади Донован надделя над Карен Чухаджян на ринга в Германия

Пади Донован постигна победа с неединодушно съдийско решение над Карен Чухаджян в елиминационен двубой за титлата на IBF в полусредна категория. С този успех Донован (15-2, 11 с нокаут) си осигури нов потенциален шанс за титлата в категория до 67 кг. Той не успя да я спечели миналата година, когато поясът беше вакантен, в мач срещу Люис Крокър.

Двама от съдиите отсъдиха победа в полза на Донован с резултати 114-112 и 115-111, докато третият даде равенство – 113-113.

По време на срещата Донован изпрати Чухаджян (26-4, 14 с нокаут) в нокдаун на два пъти. Първият беше след страхотен контриращ удар в шестия рунд, а вторият бе в осмия рунд. Тогава решението на съдията беше по-спорно, тъй като нокдаунът изглеждаше по-скоро като бутане.

Paddy Donovan DROPS Chukhadzian in round 6 ‼️#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/RfvaPRDL7h — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

Was this a knockdown or slip? 🤔#ChukhadzhianDonovan | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/9cQ2C4NIJt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 15, 2026

Чухаджян не се отказа от битката и продължи да се боксира агресивно и стабилно, докато Донован започна да губи темпо с напредването на мача. Ирландският боец намали движението си в сравнение с началото. Втората част на битката бе в полза на германеца с арменски корени, но не достатъчно убедително, за да си заслужи крайния успех.