Нейт Диаз и Майк Пери подгряват Раузи - Карано

Във вторник (24.03) от "Most Valuable Promotions" обявиха осем допълнителни двубоя към програмата за ММА галата, организирана от тях, на 16 май. Събитието ще се проведе в "Intuit Dome" в Лос Анджелис и ще се излъчва на живо по Netflix. Основната карта включва битка между бившия шампион на UFC в тежка категория и звезда на PFL, Франсис Нгану, и Филипе Линс, както и завръщането на Нейт Диаз в ММА. Популярният калифорниец ще се изправи срещу Майк Пери.

Сред официално потвърдените имена за MVP MMA се открояват няколко забележителни бойци. Сред тях са бившият шампион на UFC, Джуниор Дос Сантос, непобеденият боец в категория муха Мохамед Мокаев, бившият шампион на ONE FC, Адриано Мораеш и бившият шампион на "Bellator", Джейсън Джахксън. Към тях се присъединяват и шампионите на Karate Combat – Aline Pereira, сестра на звездата от UFC Alex Pereira, и Robelis Despaigne, както и шампионът на KSW Salahdine Parnasse.

MVP MMA:Раузи срещу Карано o е първото ММА събитие, организирано от компанията на Джейк Пол и Накиса Бидериън – Most Valuable Promotions. Двамата вече са си сътрудничили с Netflix за организирането на мащабни боксови мачове на Пол, включително битките му с Майк Тайсън и Антъни Джошуа.

„Тази бойна карта е в съответствие с философията на MVP да създава най-големите и глобални събития в бойните спортове, които са задължителни за гледане от масовата публика, като същевременно предлага на най-запалените фенове битки, на които да се насладят“, заявиха Paul и Bidarian в прессъобщение.

Ронда Раузи се завръща в грандиозна битка по Netflix

„Дос Сантос е бивш шампион на UFC в тежка категория и бразилска икона, Мокаев е един от най-добрите в спорта, а Ларкин срещу Джаксън е всичко, което можете да искате от един двубой. Заедно с други вълнуващи бойци от цял свят, тези срещи правят картата още по-голяма и отразяват истинския глобален мащаб на спорта. Продължаваме да доказваме, че MVP и Netflix могат да създават блокбъстър събития на живо, които събират фенове и бойци отвсякъде, за да създадат най-големите вечери в спорта. Това е, което правим.“