Ламонт Роуч-младши и Уилям Сепеда в битка за титла през август

Ламонт Роуч-младши и Уилям Сепеда се изправят един срещу друг в Лас Вегас на 1 август в опит да спечелят световна титла, след като предишните им опити бяха осуетени от съдийски решения и изключителни таланти в бокса. Сблъсъкът за вакантния пояс на WBC в лека категория ще даде възможност на един от двамата бойци най-накрая да преодолее препятствията по пътя към върха.

В петък www.boxingscene.com потвърди информацията, че бившият шампион в категория супер перо Ламонт Роуч (25-1-3, 10 нокаута) от Вашингтон и претендентът за титлата Уилям Сепеда (33-1, 27 нокаута) от Мексико са постигнали споразумение за мача.

За 29-годишния Сепеда това ще бъде първи двубой от близо година. Боецът на "Golden Boy" загуби последния си мач на 12 юли в Ню Йорк от непобедения шампион в четири дивизии Шакур Стивънсън с единодушно съдийско решение (118-110, 118-110, 119-109).

Роуч, който преди се състезаваше за "Golden Boy", а сега е част от "ProBoxTV", беше изключително близо до спечелването на втори пояс. През март 2025 г. обаче той бе ощетен, когато реферът Стив Уилис не му присъди нокдаун срещу тогавашния шампион на WBA в лека категория Джервонта Дейвис в "Barclays Center" в Ню Йорк. Тези точки се оказаха решаващи и срещата завърши наравно.

През декември Роуч постигна още едно равенство, този път срещу бившия шампион в категория до 63 кг. Исак „Питбул“ Крус в Тексас. В този мач той успя да навакса изоставане в съдийските карти, след като беше пратен в нокдаун в третия рунд.

Според двама официални източници, свързани със сделката, мястото за провеждане на двубоя на 1 август все още не е окончателно определено, но най-вероятната локация е "Mandalay Bay".