  • 16 май 2026 | 15:23
Злати Чуканова ще се боксира на финал в Белград

Златислава Чуканова ще боксира за златния медал на „Белградски победник“. Водещата ни състезателка в националния отбор записа нова категорична победа на ринга в Сърбия. В категория до 51 килограма Злати надигра убедително канадката Амбър Уол и ще атакува титлата в неделния ден. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години ще се изправи на финала срещу сръбкинята Нина Радованович.

По-късно днес за място на финал ще боксира и Викторио Илиев. В категория до 65 килограма той ще срещне представителя на домакините Дмитри Горбенко. Мачът ще се проведе около 19:00 часа.

