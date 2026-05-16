"Все по-малко младежи имат интерес да спортуват", заяви Атанас Николов в Плевен

"Държавният личен шампионат за юноши в Плевен премина на задоволително ниво, като отделни срещи бяха много добри", каза пред БТА членът на Управителния съвет на Българската федерация по бокс и технически ръководител на състезанието Атанас Николов.

Той заяви, че като цяло, не само в бокса, все по-малко младежи имат интерес да спортуват. Вероятно предпочитат по-лесни занимания. Въпреки това има достатъчен брой картотекирани състезатели. Неговите надежди са, че при тази масова бройка ще се постигне и качество.

Николов добави, че, според него, за българския бокс има бъдеще, защото се работи сериозно в много клубове. Българските отбори в този спорт винаги са били сред добрите на световно ниво. Фактът, че всяка година у нас продължава да се организира най-старият турнир в Европа "Странджа" е показателен. През тази година предстои домакинство на Европейско първенство за мъже и за жени. Това е още едно признание за българския бокс.

От участвалите в шампионата в Плевен отбори Атанас Николов отличи тези на: Лаута арми Пловдив, Локомотив София, ЦСКА. Той отличи и състезателя на плевенския спортен клуб "ДСД Боксинг" Ален Филипов. Изрази надежда, че и другите плевенски боксови клубове, които работят добре, ще излъчат национални състезатели.

От плевенските боксьори най-добре се представиха Ален Филипов, който стана държавен шампион в категория 52 кг. и Желязко Желязков от клуб Мизия 80при 44-килограмовите. Атанас Атанасов от Мизия 80 се окичи с бронзов медал в категория 50 кг.

В останалите категории победители станаха: Руслан Андрущенко в категория 42 кг. от Боксов клуб Първенец; 46 кг. – Каан Ибрям – Левски София; 48 кг. – Любен Димитров – Локомотив София; 50 кг. – Марат Велбовец – ЦСКА; 54 кг. – Кристиян Илиев – ЦСКА; 57 кг. – Стоян Христосков – ЦСКА; 60 кг. – Максим Мипайлов – Първенец; 63 кг. – Мартин Павлов – Локомотив София; 66 кг. – Димитър Тонев – Лаута; 70 кг. – Симеон Спасов – Лаута; 75 кг. – Мелих Алиосман – Лионс; 80 кг. – Антонио Боцев – Лионс; 90 кг. – Никола Николов – Кико и 90+ -Пресиян Генов от Самоков

Шампионатът в Плевен, който е втора надпревара за тази възрастова група през годината, премина в пет състезателни дни. В него взеха участие 158 боксьори от 48 клуба ат цялата страна. Срещите се играха в залата на Ученическата спортна школа.

През есента ще се състои вторият кръг на Държавното отборно първенство.