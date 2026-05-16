Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали в Самоков

Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали на Европейското първенство за кадети в Самоков, а още двама борци достигнаха полуфиналите в последните категории.

При 55-килограмовите на свободния стил Мерт Мустафов постигна две победи в репешажите – над Лио Рюг (Швейцария) със 7:5 и Пжемислав Мрозек (Полша) с 6:2. За отличието тази вечер българинът ще излезе срещу Темури Тутарашвили (Грузия) - трети в Европа за миналия сезон и пети в света.

В категория до 65 кг Петко Саракостов се наложи над Райн Тигас (Естония) с 11:0 и за бронза ще излезе срещу румънеца Ищван Над, европейски шампион при момчетата от миналата година.

Радослав Великов (45 кг) и Николай Илиев (71 кг) пък преодоляха клвалификациите и са полуфиналисти в последните категории. Великов се наложи със 7:0 над Александър Хамов (Беларус) и с 10:0 над Даниел Матей (Румъния). Илиев пък преодоля Чемал Пурчу (Турция) със 7:5, Абел Качо (Румъния) с 11:0 и Марк Земен (Унгария) с 10:0.

За титлата тази вечер ще спори и Стефан Стефанов в тежка категория до 110 кг. Негов съперник ще бъде грузинецът Муртаз Багдавадзе, втори на Евро 2025 и пети на световното същата година.