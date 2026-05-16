Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски срещу ЦСКА за последен път през този сезон - гледайте efbet лига Live на живо
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали в Самоков

Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали в Самоков

  • 16 май 2026 | 14:38
  • 100
  • 0
Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали в Самоков

Мерт Мустафов и Петко Саракостов преодоляха репешажите и ще се борят за медали на Европейското първенство за кадети в Самоков, а още двама борци достигнаха полуфиналите в последните категории.

При 55-килограмовите на свободния стил Мерт Мустафов постигна две победи в репешажите – над Лио Рюг (Швейцария) със 7:5 и Пжемислав Мрозек (Полша) с 6:2. За отличието тази вечер българинът ще излезе срещу Темури Тутарашвили (Грузия) - трети в Европа за миналия сезон и пети в света.

В категория до 65 кг Петко Саракостов се наложи над Райн Тигас (Естония) с 11:0 и за бронза ще излезе срещу румънеца Ищван Над, европейски шампион при момчетата от миналата година.

Радослав Великов (45 кг) и Николай Илиев (71 кг) пък преодоляха клвалификациите и са полуфиналисти в последните категории. Великов се наложи със 7:0 над Александър Хамов (Беларус) и с 10:0 над Даниел Матей (Румъния). Илиев пък преодоля Чемал Пурчу (Турция) със 7:5, Абел Качо (Румъния) с 11:0 и Марк Земен (Унгария) с 10:0.

За титлата тази вечер ще спори и Стефан Стефанов в тежка категория до 110 кг. Негов съперник ще бъде грузинецът Муртаз Багдавадзе, втори на Евро 2025 и пети на световното същата година.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джина Карано разкри, че е свалила 45 килограма за завръщането си към ММА

Джина Карано разкри, че е свалила 45 килограма за завръщането си към ММА

  • 16 май 2026 | 13:11
  • 559
  • 3
Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

Злати Чуканова и Викторио Илиев в атака на финалите на "Белградски победник"

  • 16 май 2026 | 12:26
  • 259
  • 0
Рами Киуан постигна нова убедителна победа в Полша

Рами Киуан постигна нова убедителна победа в Полша

  • 16 май 2026 | 12:20
  • 288
  • 0
Царукян обясни за ужасните мигове на Чимаев преди загубата от Стрикланд

Царукян обясни за ужасните мигове на Чимаев преди загубата от Стрикланд

  • 16 май 2026 | 11:30
  • 1208
  • 0
Андреа Нисева: Знам, че мога повече

Андреа Нисева: Знам, че мога повече

  • 15 май 2026 | 23:43
  • 649
  • 0
Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

Ронда Раузи и Джина Карано са в категория, Франсис Нгану с огромно предимство в теглото

  • 15 май 2026 | 20:41
  • 1959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

  • 16 май 2026 | 14:09
  • 10160
  • 28
Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 24974
  • 183
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 4743
  • 1
Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

  • 16 май 2026 | 14:26
  • 1736
  • 0
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 8123
  • 3
Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

  • 16 май 2026 | 08:58
  • 17490
  • 30