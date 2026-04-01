Нейт Диаз избрал битка по Netflix пред трилогия с Конър Макгрегър

Нейт Диаз не е преследвал единствено по-голям хонорар с решението си да се бие в дебютното ММА събитие на Netflix. ММА звездата разкри, че всъщност е имал по-добра оферта от UFC в сравнение с тази, която е приел, за да се изправи срещу друг бивш боец на организацията - Майк Пери. Срещата ще се проведе на 16-и май в рамките на първото ММА събитие на Most Valuable Promotion (MVP), излъчвано по Netflix.

Нейт Диаз и Майк Пери подгряват Раузи - Карано

Изпълнителният директор на UFC, Дейна Уайт, наскоро потвърди, че са водени разговори за завръщането на Диаз в октагона, но заяви, че от MVP са му отправили „оферта, на която не е могъл да откаже“, намеквайки, че става въпрос за по-изгоден финансов вариант. В разговор с комика Тио Вон обаче Диаз отрече това да е причината и обясни защо все пак е избрал MVP.

„Исках да се върна в UFC, да“, каза Диаз. „Имах по-големи оферти от UFC, отколкото от тези момчета, но предложенията, опонентите, не бяха правилните. Вярвам, че всичко в бойния спорт, а и като цяло, е въпрос на точен момент. Мисля, че ако се бях върнал в UFC, нямаше да се бия с бойците, с които исках. Исках да се бия с най-добрите от най-добрите. Ако не мога да получа това, ще се бия с най-голямото име, което мога“

Диаз сподели, че от UFC са настоявали той да се изправи срещу своя съперник Конър Макгрегър в трети мач, за да сложат край на дългогодишната си вражда. Диаз обаче не е искал да се бие с Макгрегър на този етап от кариерата му. Той е насочил вниманието си към Чарлс Оливейра, който наскоро спечели пояса BMF.

„Например, ако се бях върнал в UFC, те искаха да се бия с Конър Макгрегър веднага“, обясни Диаз. „За мен Конър Макгрегър... вижте му статистиката. Знам това, но си мисля. Конър Макгрегър току-що загуби от (Дъстин) Поарие. Беше нокаутиран. Поарие го нокаутира, а после той си счупи крака, което е ужасно, защото Поарие е един жалък кучи син. Нокаутира го, а после кракът му се счупва. Ние сме противници, но не го пожелавам на никого. Надявам се да се върне и да се справи добре, въпреки че всички го отписват. Знам, че има проблеми с UFC, защото и аз съм имал проблеми с UFC... Сега той е готов да се завърне и е мотивиран да направи каквото трябва. А аз си мисля: „Ще се бия за BMF пояса. Кой претендира за моя пояс? Чарлс Оливейра току-що го спечели, нали?“. И си казвам: „Ти носиш моя пояс и се разхождаш наоколо!“, така че тогава попитах: „Какво става с UFC? Хайде да се разберем и да организираме този мач.“ Те искат да се бия с Конър Макгрегър. А аз им казвам: „Чуйте какво ви говоря. Искам да се бия с най-добрите от най-добрите, когато са в най-добрата си форма. Конър е велик, но не се опитвам да го довърша, когато е на последния си шибан дъх. Не искам да бъда краят на нечия история по този начин. Не сме приятели или нещо подобно, но не се опитвам да довърша този човек. А това смятам да направя, ако се бием. В същото време не искам да бъда прецакан от някой, който току-що е бил нокаутиран и си е счупил крака. Този човек е паднал и сега е мотивиран единствено да се бие с мен, защото с кого друг ще се бие? Вероятно ще му дадат BMF пояса, на шибания кучи син Оливейра, когото вярвам, че бих пребил от бой.“

От друга страна, Диаз е видял възможност в лицето на Пери. Той уважава много от постиженията на Пери след напускането му на UFC през 2021 г. Пери се превърна в суперзвезда, побеждавайки много известни имена в бокса без ръкавици като Майкъл Пейдж, Люк Рокхолд, Еди Алварес и други.

"Знаете ли кой се справя добре и предлага почти същата сума? Майк Пери, който е най-коравият наоколо, превзема бизнеси и управлява собствени промоции. Това звучи много по-вдъхновяващо. Много по-ентусиазиран съм да стана, да тренирам и да се подготвя за този корав тип, който или ще ме нокаутира, или аз ще го нокаутирам, за да видим кой е по-голямото куче“

Боецът от Калифорния, е уверен, че ще се изправи срещу Конър Макгрегър отново в бъдеще, когато моментът е по-подходящ и за двамата.

„Аз и Конър ще се бием отново, когато му дойде времето, но това ще се случи, когато и двамата сме във възход, а не когато някой е на умирачка. Аз също не съм трамплин за нечие завръщане“, заяви Диаз. „Бия се с най-опасния копелдак в Netflix, а след това ще преследвам и момчето му, Джейк Пол, с когото работи в MVP. Точно това правя в момента.“