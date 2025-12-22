Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Опитният халф на Монако Такуми Минамино има разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно, обяви официално клубът. 32-годишният японец получи травмата си по време на вчерашния мач за Купата на Франция срещу Оксер. В коректния сблъсък той получи жълт картон, след което бе изнесен на носилка, а треньорът на монегаските Себастиан Поконьоли разкри, че след това Минамино веднага е бил откаран в болница.

Тази диагноза означава, е почти сигурно бившият играч на Ливърпул ще пропусне всички мачове на Монако до края на сезона, както и Световното първенство през лятото. Това е голям удар за “самураите”, тъй като 30-годишният Минамино е един от най-опитните играчи в състава. Той има 70 мача за националния отбор и когато Ватару Ендо отсъства, носи капитанската лента.

От началото на този сезон Минамино изигра 21 мача за Монако, отбеляза четири гола и направи три асистенции.

During the 32nd round of the Coupe de France match played in Auxerre, our midfielder Takumi Minamino suffered an injury to his left knee.



Medical examinations revealed a rupture of the anterior cruciate ligament.



Takumi will be able to count on the support of the entire Club… pic.twitter.com/g58gvxkczn — AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) December 22, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago