Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Опитният халф на Монако Такуми Минамино има разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно, обяви официално клубът. 32-годишният японец получи травмата си по време на вчерашния мач за Купата на Франция срещу Оксер. В коректния сблъсък той получи жълт картон, след което бе изнесен на носилка, а треньорът на монегаските Себастиан Поконьоли разкри, че след това Минамино веднага е бил откаран в болница.
Тази диагноза означава, е почти сигурно бившият играч на Ливърпул ще пропусне всички мачове на Монако до края на сезона, както и Световното първенство през лятото. Това е голям удар за “самураите”, тъй като 30-годишният Минамино е един от най-опитните играчи в състава. Той има 70 мача за националния отбор и когато Ватару Ендо отсъства, носи капитанската лента.
От началото на този сезон Минамино изигра 21 мача за Монако, отбеляза четири гола и направи три асистенции.
Снимки: Imago