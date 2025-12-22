Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монако
  3. Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

  • 22 дек 2025 | 17:04
  • 901
  • 0
Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Опитният халф на Монако Такуми Минамино има разкъсване на предната кръстна връзка на лявото коляно, обяви официално клубът. 32-годишният японец получи травмата си по време на вчерашния мач за Купата на Франция срещу Оксер. В коректния сблъсък той получи жълт картон, след което бе изнесен на носилка, а треньорът на монегаските Себастиан Поконьоли разкри, че след това Минамино веднага е бил откаран в болница.

Тази диагноза означава, е почти сигурно бившият играч на Ливърпул ще пропусне всички мачове на Монако до края на сезона, както и Световното първенство през лятото. Това е голям удар за “самураите”, тъй като 30-годишният Минамино е един от най-опитните играчи в състава. Той има 70 мача за националния отбор и когато Ватару Ендо отсъства, носи капитанската лента.

От началото на този сезон Минамино изигра 21 мача за Монако, отбеляза четири гола и направи три асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал

6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал

  • 22 дек 2025 | 13:23
  • 4620
  • 5
Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове

Милан и Уест Хам се разбраха, Фюлкруг минава прегледи до часове

  • 22 дек 2025 | 13:19
  • 3466
  • 3
Паратичи напуска Тотнъм и вече е в Италия за новата си работа

Паратичи напуска Тотнъм и вече е в Италия за новата си работа

  • 22 дек 2025 | 12:31
  • 1870
  • 0
Астън Вила е изпратил запитване за Тер Стеген

Астън Вила е изпратил запитване за Тер Стеген

  • 22 дек 2025 | 12:23
  • 1515
  • 0
Рууни: Райс е бъдещият капитан на Англия

Рууни: Райс е бъдещият капитан на Англия

  • 22 дек 2025 | 11:57
  • 808
  • 0
Миятович със съвети към Реал Мадрид относно Винисиус Жуниор

Миятович със съвети към Реал Мадрид относно Винисиус Жуниор

  • 22 дек 2025 | 11:50
  • 3368
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

Интер осъди Ботев (Пд) за български национал, задълженията по дела във ФИФА са за близо 1,5 млн. лева

  • 22 дек 2025 | 18:01
  • 3604
  • 2
90% от "Армията" вече е с козирка

90% от "Армията" вече е с козирка

  • 22 дек 2025 | 17:40
  • 5097
  • 26
Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

Стефка Костадинова: Г-н Никой казва, че съм зачеркната, Лечева е временно призната от МОК

  • 22 дек 2025 | 12:10
  • 25079
  • 106
Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

Милен Петков: ЦСКА винаги трябва да се бори за титлата

  • 22 дек 2025 | 11:01
  • 10096
  • 32
България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

България се сбогува с легендарния шампион Боян Радев

  • 22 дек 2025 | 09:38
  • 11394
  • 22
Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

Исак е със счупен крак, ще отсъства месеци

  • 22 дек 2025 | 09:49
  • 27490
  • 31