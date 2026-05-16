Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

  • 16 май 2026 | 09:48
  • 126
  • 0
Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще отбележи 17 май - Деня на българския спорт в Националната спортна академия „Васил Левски“.

По покана на Ректора на НСА проф. Красимир Петков, който е и заместник-председател на БОК, Лечева ще присъства утре в 10:00 часа на откриването на лекоатлетическия турнир „Go! Kids!“ за деца от 5 до 16 г.

Тя ще посети и съпътстващите спортни събития в кампуса на НСА - открит урок по тенис на корт и футболен мач, а след това ще участва в честването на Деня на българския спорт в Образователния и олимпийски център.

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май
НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

На 17 май 1894 г. с царски указ в страната ни са поканени първите швейцарски учители по физическо възпитание, които поставят основите на спорта в България.

През 2006 година датата започва да се чества като празник на българския спорт. Това става по предложение на  тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

  • 16 май 2026 | 01:42
  • 613
  • 0
Всичко най-важно за новия сезон в NFL

Всичко най-важно за новия сезон в NFL

  • 15 май 2026 | 20:45
  • 1054
  • 0
Вингегор спечели седмия етап на Джирото

Вингегор спечели седмия етап на Джирото

  • 15 май 2026 | 18:43
  • 2886
  • 1
Без българи във финалите на Европейското първенство по спортна стрелба

Без българи във финалите на Европейското първенство по спортна стрелба

  • 15 май 2026 | 18:02
  • 450
  • 0
Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

Враца се включва в Световния ден на предизвикателството

  • 15 май 2026 | 14:04
  • 405
  • 1
"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

"Динозаврите" от Giro d’Italia намериха изгубената брачна халка

  • 15 май 2026 | 12:27
  • 1543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

  • 16 май 2026 | 06:35
  • 10890
  • 66
Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

  • 16 май 2026 | 08:25
  • 2369
  • 0
Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

Развръзката за Европа предстои - голям сблъсък в Бистрица

  • 16 май 2026 | 06:00
  • 5731
  • 10
Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

Черно море мечтае за Европа, но Ботев (Пд) може да ги "спъне" в полза на Локомотив

  • 16 май 2026 | 07:07
  • 2531
  • 4
Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

Победа запазва шансовете на Арда или налива вода във варненската мелница

  • 16 май 2026 | 07:30
  • 2554
  • 0
Челси и Манчестър Сити влизат в битка за короната в най-стария турнир в света

Челси и Манчестър Сити влизат в битка за короната в най-стария турнир в света

  • 16 май 2026 | 08:00
  • 4169
  • 3