Весела Лечева ще отбележи деня на българския спорт в НСА

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева ще отбележи 17 май - Деня на българския спорт в Националната спортна академия „Васил Левски“.

По покана на Ректора на НСА проф. Красимир Петков, който е и заместник-председател на БОК, Лечева ще присъства утре в 10:00 часа на откриването на лекоатлетическия турнир „Go! Kids!“ за деца от 5 до 16 г.

Тя ще посети и съпътстващите спортни събития в кампуса на НСА - открит урок по тенис на корт и футболен мач, а след това ще участва в честването на Деня на българския спорт в Образователния и олимпийски център.

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

На 17 май 1894 г. с царски указ в страната ни са поканени първите швейцарски учители по физическо възпитание, които поставят основите на спорта в България.

През 2006 година датата започва да се чества като празник на българския спорт. Това става по предложение на тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева.