Всичко най-важно за новия сезон в NFL

От рекордните седем международни мача миналата година, през сезон 2026 NFL ще играе в чужбина девет пъти. Лигата ще посети Австралия и Франция за първи път, което означава, че мачове от редовния сезон ще се играят на четири континента и в седем държави.

Програмата на NFL за 2026 г. беше публикувана тази седмица и започва в сряда, 9 септември, с повторение на миналогодишния Супербоул. На следващия ден 100 000 фенове ще изпълнят емблематичния Melbourne Cricket Ground, за да гледат голям дивизионен сблъсък с участието на Лос Анджелис Рамс — един от рекордните за лигата седем мача в праймтайм за отбор, смятан за фаворит да спечели Супербоул 61.

Седмицата на Деня на благодарността вече включва цели пет мача, а на Коледа отново ще има троен мачов ден. От 2004 г. откриващият мач на сезона в NFL включва действащия шампион.

Сиатъл Сийхоукс победиха Ню Ингланд Пейтриътс и спечелиха Супербоул 60 в Санта Клара през февруари, така че именно те ще бъдат домакини на първия мач от сезона. Те веднага ще се срещнат отново с Пейтриътс в първото повторение на Супербоул за старт на сезона от 2016 г. насам.

Откриващият мач на сезона обикновено се играе в четвъртък, но тази година двубоят е изместен за сряда — 9 септември — за първи път от 2012 г. Причината е, че първият международен мач за сезона не може да се играе в петък, както беше през последните два сезона.

Програмата на NFL за 2026 г. започва седмица по-късно от обичайното, което я поставя в конфликт с американските правила, забраняващи излъчването на професионални футболни мачове в петък или събота от втората седмица на септември.

Затова Рамс ще бъдат „домакин“ на Сан Франциско в Австралия в четвъртък, 10 септември, като мачът ще бъде стриймван по Netflix.

Следващият четвъртък ще отбележи първия мач на новия дом на Бъфало Билс, като Детройт Лайънс ще гостуват на Highmark Stadium. На 25 октомври най-полезният играч на Супербоул Кенет Уокър ще се завърне бързо в Сиатъл, след като премина в Канзас Сити Чийфс.

Американският футбол е важна част от празниците в САЩ, а програмата е подсилена с първия мач на NFL в навечерието на Деня на благодарността. Рамс ще приемат Грийн Бей Пакърс в сряда, 25 ноември — още един мач по Netflix.

След това идва традиционният троен мачов ден на Деня на благодарността, който започва с два дивизионни сблъсъка: Детройт Лайънс приемат Чикаго Беърс от 21:00 ч. българско време, а Далас Каубойс посрещат Филаделфия Ийгълс от 00:25 ч.

След това, ако Патрик Махоумс се завърне безпроблемно от контузия, звездният куотърбек ще поднови съперничеството си с Джош Алън, когато Канзас Сити Чийфс гостуват на Бъфало Билс от 04:20 ч.

За четвърта поредна година програмата около Деня на благодарността завършва с мач на Черния петък — на 27 ноември Питсбърг Стийлърс приемат Денвър Бронкос.

Това е един от 17-е мача, които ще бъдат стриймвани по Amazon Prime. Сред тях са гостуването на Хюастън Тексанс на Ийгълс в навечерието на Коледа, както и мачът Балтимор Рейвънс срещу Синсинати Бенгалс в навечерието на Нова година.

Netflix отново ще излъчи два мача на Коледа — Беърс приемат Пакърс от 21:00 часа, преди Денвър Бронкос да посрещнат Билс от 00:30 часа.

Празничният троен мачов ден завършва с повторение на епичния финал в NFC от миналия сезон, когато Сийхоукс приемат Рамс от 04:15 часа.

През 2026 г. ще бъдат изиграни рекордните девет международни мача, като Австралия и Франция ще приемат срещи за първи път. NFL се завръща в Мексико след четиригодишна пауза, а пътуванията до Бразилия, Германия и Испания остават в програмата, както и традиционните три мача във Великобритания:

10 септември — Сан Франциско Форти Найнърс срещу Лос Анджелис Рамс, Мелбърн, Австралия

27 септември — Балтимор Рейвънс срещу Далас Каубойс, Рио де Жанейро, Бразилия

4 октомври — Индианаполис Колтс срещу Вашингтон Командърс, Тотнъм, Лондон

11 октомври — Филаделфия Ийгълс срещу Джаксънвил Джагуарс, Тотнъм, Лондон

18 октомври — Хюстън Тексънс срещу Джаксънвил Джагуарс, Уембли, Лондон

25 октомври — Питсбърг Стийлърс срещу Ню Орлиънс Сейнтс, Париж, Франция

8 ноември — Синсинати Бенгалс срещу Атланта Фалкънс, Мадрид, Испания

15 ноември — Ню Инглънд Пейтриътс срещу Детройт Лайънс, Мюнхен, Германия

22 ноември — Минесота Вайкингс срещу Сан Франциско Форти Найнърс, Мексико Сити, Мексико

Редовният сезон в NFL се провежда в рамките на 18 седмици, като всеки отбор играе 17 мача и има една почивна седмица. Сезонът ще приключи в неделя, 10 януари 2027 г., а плейофите са планирани да започнат на 16 януари. Общо в редовния сезон има 272 мача, последвани от 13 в плейофите, който завършва с решаващия мач за титлата в NFL — Супербоул.

Супербоул 61 ще се играе в неделя, 14 февруари 2027 г., като големият мач за първи път ще се падне на Деня на влюбените. Следващият ден е национален празник в САЩ — деня на президента.

Срещата ще се проведе на SoFi Stadium в Ингълууд, Калифорния, което ще направи това деветият Супербоул, игран в района на Голям Лос Анджелис.

Построен на цена от 5.5 милиарда долара, това е най-скъпият стадион в света и се използва съвместно от Лос Анджелис Чарджърс и Рамс. Стадионът беше открит през 2020 г. и прие Супербоул през 2022 г., когато 70 048 зрители видяха победата на Рамс над Синсинати Бенгълс с 23:20.