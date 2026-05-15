Вингегор спечели седмия етап на Джирото

Датчанинът Йонас Вингегор от тима Висма-Лийз а байк спечели седмия етап на колоездачната Обиколка на Италия между Фирмия и Блокхаус - 245 км, който предложи първото планинско предизвикателство. Той завърши за 6:09.15 часа.

Вингегор изпревари само с 13 секунди пред австриеца Феликс Гал от Декатлон. Третото място със спринт пред останалите взе австралиецът Джей Хиндли от Ред Бул-Бора. Той завърши на минута и две секунди зад победителя и взе последния бонус за състезанието.

Етапът завърши с 10-километрово изкачване на връх Блокхаус, който е на 1665 метра надморска височина. Голямо предизвикателство за състезателите бе силният вятър на върха.

В групата, която се откъсна в началото, бяха италианецът Джонатан Милан от тима Лидл-Трек и носителят на синята фланелка Диего Севиля (Испания, Понти), който е най-добър катерач зца момента. Милан спечели 12 точки за цикламената фланелка, като пресече пръв при Венафрио.

На по-малко от 100 км до финала испанецът Севиля премията при преминаването на върха Рокаразо. В последните 50 км на днешното състезание темперапутирите паднаха чувствително и повечето състезатели се облякоха.

Малко преди последното голямо изкачване Тим Наберман (Тим Пикник Пост) се опита да се откъсне сам от първата група. А основната група, в която бе и носитилят на розовата фланелка Афонсо Еулалио (Астана), бе на повече от три минути зад водачите.

Последната премия бе спечелена от Николас Зуковски от тима Пинарело.

Краят предложи близо десеткилометрово изкачване на връх Блокхаус, като още при първия разликата между първите бегълци и основната група падна до 1:22 минути. А тя бе водена от състезателите на Висма-Лийз а байк, които работиха отлично в този момент за лидера си Йонас Вингегор. В тази група бе и розовата фланелка Еулалио, но той започна да изостава 5 км и половина преди финала.

В последните пет километра атакува Йонас Вингегор, като за него се залели Джулиано Пелидзари (Ред Бул). Четири километра преди финала Вингегор остави всички зад гърба си с бързо каране нагоре въпреки насрещния вятър на моменти. Той пресече първи финалната линия, но бе доближен на 13 секунди от Феликс Гал.

Португалецът Афонсо Еулалио запази розовата фланелка на лидер в генералното класиране, като има общо време 30:59.23 часа. Втори вече е Йонас Вингегор, който изостава на 3:17 от лидера, а трети е Феликс Гал, който е на 3:34 минути зад португалеца.

Утре ще се проведе осмият етап между Киети и Фермо, който е дълъг 156 км, и няма да има големи изкачвания.