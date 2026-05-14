Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

  • 14 май 2026 | 11:39
  • 241
  • 0
НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

Национална спортна академия ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май, с програма от активности в кампуса на висшето училище в Студентски град.

В 10.00 часа на Централния стадион ще бъде официалното открит лекоатлетическият турнир „Go! Kids!“ за деца на възраст от 5 до 16 години. Старт на състезанията ще дадат ректорът на НСА проф. Красимир Петков, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Организаторите от НСА „Васил Левски“, Българската федерация по лека атлетика и спортен клуб „Приорити спорт“ очакват над 500 деца да се включат в надпреварата по различните дисциплини.

Паралелно в базата на Националната спортна академия ще се проведат и други активности, сред които открит урок по тенис на корт, футбол, кондиционни тренировки и др. В духа на празника, с който честваме успехите на българските спортисти, в Образователния и олимпийски център на НСА ще бъде представена презентация, посветена на швейцарските учители, които през 1894 г. пристигат в София, за да положат основите на физическото възпитание и спорта в страната ни.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

Спортните клубове във Враца ще могат да ползват вече и спортните съоръжения на училищата

  • 13 май 2026 | 23:46
  • 1096
  • 0
Близо 270 състезатели от над 30 клуба ще вземат участие в Държавното по спортно ориентиране

Близо 270 състезатели от над 30 клуба ще вземат участие в Държавното по спортно ориентиране

  • 13 май 2026 | 19:54
  • 1080
  • 1
Испанецът Игор Ариета от тима на АОЕ спечели петия етап на Джиро д'Италия

Испанецът Игор Ариета от тима на АОЕ спечели петия етап на Джиро д'Италия

  • 13 май 2026 | 19:43
  • 2623
  • 2
МОК отбеляза събитие на НСА и БОК в информационния си бюлетин I

МОК отбеляза събитие на НСА и БОК в информационния си бюлетин I

  • 13 май 2026 | 09:35
  • 810
  • 0
Как Netflix намери уникален начин за влияние в спортния свят

Как Netflix намери уникален начин за влияние в спортния свят

  • 12 май 2026 | 20:29
  • 2193
  • 2
Еквадорец спринтира към победата в 4-тия етап на Джирото

Еквадорец спринтира към победата в 4-тия етап на Джирото

  • 12 май 2026 | 18:55
  • 2047
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 4597
  • 32
Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

Ботев внася днес в БФС писмо за ТВ правата, само един клуб от efbet Лига не го е подписал

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 6204
  • 23
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 7445
  • 5
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 3831
  • 7
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 1441
  • 2
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 4994
  • 31