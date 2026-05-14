НСА ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май

Национална спортна академия ще отбележи Деня на българския спорт – 17 май, с програма от активности в кампуса на висшето училище в Студентски град.

В 10.00 часа на Централния стадион ще бъде официалното открит лекоатлетическият турнир „Go! Kids!“ за деца на възраст от 5 до 16 години. Старт на състезанията ще дадат ректорът на НСА проф. Красимир Петков, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Организаторите от НСА „Васил Левски“, Българската федерация по лека атлетика и спортен клуб „Приорити спорт“ очакват над 500 деца да се включат в надпреварата по различните дисциплини.

Паралелно в базата на Националната спортна академия ще се проведат и други активности, сред които открит урок по тенис на корт, футбол, кондиционни тренировки и др. В духа на празника, с който честваме успехите на българските спортисти, в Образователния и олимпийски център на НСА ще бъде представена презентация, посветена на швейцарските учители, които през 1894 г. пристигат в София, за да положат основите на физическото възпитание и спорта в страната ни.