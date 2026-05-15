Без българи във финалите на Европейското първенство по спортна стрелба

Боряна Ангелова остана 18-а с 614.1 точки в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

Другите българки в дисциплината завършиха съответно: Теодора Боянова 26-о място с 611.2, Ивана Вълкова - 35-а с 608.5 точки, а Теа Илиева е 46-а с 603.8 точки.

В отборната надпревара българските състезателки са девети с 1829.1 точки.

В дисциплината 25 метра пистолет при девойките днес се проведе прецизната стрелба. След първия етап Зорница Бонева е 22-а с 282 точки, Николая Раденкова е с 277 точки, Магдалина Стаменова има 276, Моника Панова записа 276, а Десислава Денева – 275 точки. Утре предстои бързата стрелба, след която ще стане ясно и крайното класиране в дисциплината.