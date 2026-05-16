  • 16 май 2026 | 01:42
Гергана Павлова записа победа и загуба на турнир по бадминтон в Марибор

Националката Гергана Павлова записа победа и загуба на единично жени на международния турнир по бадминтон в Марибор (Словения).

В първия си мач тя спечели срещу квалификантката Юн Ан Лин (Тайван) с 21:13, 21:15 за 28 минути, след което отстъпи пред четвъртата поставена в схемата датчанка Фредерике Йостергорд с 14:21, 18:21 за 31 минути.

При мъжете Димитър Янакиев претърпя поражение от Ка То Лам (Хонконг) със 7:21, 8:21, а Илиян Стойнов загуби от 16-годишния Риян Малхан (ОАЕ) с 16:21, 18:21 за 48 минути.

От турнира отпаднаха още на двойки Денис Димитров/Станимир Терзиев, Терзиев/Цветина Попиванова и Стойнов/Красимир Тодоров.

Утре българското участие продължава на жени двойки, където Цветина и Елена Попиванови ще играят на осминафиналите.

